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Siirt'te menengiç fiyatları yükseliyor

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı köylerde yetişen ve halk arasında 'menengiç' olarak da bilinen 'bıttım', kilosu 800 liradan satılıyor. Çerez, kahve ve ilaç olarak tüketilen bıttım, saçları besleyici özelliğine sahip olduğu biliniyor.

Siirt\'te menengiç fiyatları yükseliyor
27.12.2023 - 13:01,  Güncelleme: 13:04
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Siirt'in Tillo ilçesine bağlı köylerde yetişen ve halk arasında "menengiç" olarak da bilinen "bıttım", kilosu 800 liradan satılıyor.

Çerez, kahve ve ilaç olarak tüketilen, saçları besleyici özelliğine sahip olduğu bilinen fıstığın aşılanmamış hali olan bıttım, kilosu 800 liradan alıcı buluyor.

Özellikle Siirt ve Doğu bölgesinde yaşayan vatandaşların vazgeçilmez kuruyemişlerinden olan, sıklıkla tüketildiğini ve Türkiye'nin her bölgesinden talep edildiğini belirten esnaf Murat Özbey, bıttımın Siirt'e özgü bir çerez türü olduğunu söyledi.

Sadece Siirt yöresinde yetişen iri fıstığın yabani aşılanmamış hali olduğunu aktaran Özbey, "Bunun bağımlı müşterileri var. Fiyatı kaç liraya yükselirse yükselsin tercih eden insanlarımız var. Dışarıdan da talep ediliyor. Türkiye'nin her tarafına kargoyla da gönderiyoruz. Taliplisi çok oluyor. Fiyatı şu anda 700 ile 800 lira arasında oynuyor" dedi.

Bıttımın ufağı olan menengiç olduğunu belirten Özbey, "Bu, sabun üretiminde, bir de menengiç kahvesi üretiminde kullanılıyor. Bunun faydaları mideye çoktur. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve çerez olarak da yeniliyor. Sabunun ve kahvenin ham maddesi olarak da kullanılıyor" diye konuştu.

Lezzetinden vazgeçemediğini ve fiyatına bakmadan sürekli tükettiğini belirten müşteri Furkan Güneş, "Akşam evimizde her zaman tüketiriz. Fiyatı biraz yüksek ama ne kadar da yüksek olursa olsun vazgeçemiyoruz. Çok seviyoruz. Fıstıktan daha lezzetli bir tadı var. 100 gramlık aldık 80 liraya bu kadar geliyor" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İHA
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