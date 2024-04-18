ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz

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ABD'deki Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefimiz. Bunun işaretlerini zaten aydan aya görüyoruz, ancak yıllık bazdaki eğilimi yılın ikinci yarısında göreceğiz. 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ve o zamana kadar oldukça kapsamlı yapısal reformları uygulamaya koyacağız" dedi.

18.04.2024 03:53  Güncelleme: 09:58
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin politika önceliklerini anlatan Şimşek, OVP'nin "güçlü ve güvenilir" bir çerçeveye sahip olduğunu söyledi.

"NİHAİ HEDEF HERKES İÇİN REFAH SAĞLAMAK"

Şimşek, "Program, fiyat istikrarını ve kamu maliyesi disiplinini yeniden sağlamayı aynı zamanda cari açığın azaltılması gibi diğer bazı makroekonomik zorlukları da ele almayı amaçlıyor. Nihai hedef sürdürülebilir yüksek büyüme oranı ve herkes için refah sağlamak" dedi. Kısa vade en önemli zorluğun yüksek enflasyon olduğunu belirten Şimşek, "Maliye politikasıyla merkez bankasının enflasyonla mücadele çabalarını desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz

"DEPREMLER BÜTÇEDE BÜYÜK BİR AÇIĞA NEDEN OLDU"

Şimşek, programın temel amaçlarının fiyat istikrarının sağlanması, rekabetçilik ile verimliliğin artırılması ve yapısal reformlar olduğunu anlattı. Türkiye'de geçen yıl meydana gelen depremlerin bütçede büyük bir açığa neden olduğunu anımsatan Şimşek, açığın azaltılmasına yönelik önemli tedbirler aldıklarını kaydetti. Türkiye'nin ana ticaret ortaklarının büyüme beklentilerindeki iyileşmenin dış talebi destekleyeceğini belirten Şimşek, "Cari açık program hedeflerimizin ötesinde daralıyor." diye konuştu.

"ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ"

Şimşek, aylık enflasyonun yavaşladığını ve yıllık enflasyonun ise bu yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını kaydetti. Bakan Şimşek, "Enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefimiz. Bunun işaretlerini zaten aydan aya görüyoruz, ancak yıllık bazdaki eğilimi yılın ikinci yarısında göreceğiz. 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ve o zamana kadar oldukça kapsamlı yapısal reformları uygulamaya koyacağız." diye konuştu.

ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz

"İLERİYE DÖNÜK YAPISAL REFORMLARI HIZLANDIRACAĞIZ"

Şimşek, yatırımcılarla çok sayıda toplantı yaptıklarını belirterek, "Yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısı geçen seneye göre değişti. Geçen yıl yatırımcıların ortodoks politikalardan geri adım atılması, programın uygulanmaması ihtimali konusunda şüpheleri vardı. Bu yıl bu konuda neredeyse hiç soru gelmedi. Yani programın sürekliliğine dair soru gelmiyor, artık sorular daha çok programın detaylarına ilişkin oluyor." dedi. Kamu maliyesi alanında Merkez Bankası'nı destekleme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Şimşek, "Programı güçlendireceğiz, ileriye dönük yapısal reformları hızlandıracağız." dedi. Şimşek, "Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor. " diye konuştu. Bakan Şimşek, piyasanın enflasyon beklentilerinin ise gelecek 12 ayda yaklaşık yüzde 36 civarında olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ VAR"

Türkiye'de Haziran 2028'e kadar seçim olmadığına işaret eden Şimşek, bunun da program sonuçlarını almak için siyasi istikrar açısından bolca zaman vereceğini söyledi. Şimşek, Türkiye ekonomisinin dayanıklı olduğunu belirterek, ülkede canlı bir özel sektör ve güçlü girişimcilik kültürü bulunduğunu vurguladı. Türkiye'nin emsal ülkelerle karşılaştırıldığında uzun vadede avantajları olduğuna dikkati çeken Şimşek, küresel borçluluğun büyümenin önünde hız kesen bir faktör olduğunu ve Türkiye'nin borcunun gayrisafi yurt içi hasılasına oranının gelişmekte olan ülke ortalamasına kıyasla düşük seyrettiğini kaydetti. Şimşek, ticaretteki parçalanmalara değinerek, jeostratejik rekabet ve jeopolitik gerginliklerin parçalanmalara neden olduğunu anlattı. Türkiye'nin bundan faydalanabilecek en iyi adaylardan biri olduğunu vurgulayan Şimşek, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ile yakın ilişkilerden bahsetti.

ABD\'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Baran Can: yalandan kim ölmüş palavra palavra yeter 33 0 Yanıtla
  • Seyyidali Can: "2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz" biz hemen şimdi görmek istiyoruz ama ne seninle nede bu hükümetle olacak iş değil 31 1 Yanıtla
  • Hakan Taş: Sorun sizin yönetim anlayışınız sayın bakan 19 1 Yanıtla
  • osman şahin: 2026 da gelecek bu kez 2036 diyecekler doğru konuşmak günah yalan bunlara helal 19 1 Yanıtla
  • Mert kursun : 2024 un ikin yarisi diyodunuz ne ara 2026 oldu 3-5 aya zam gelir 2050 olur o siz bu kafayla 3 hanelere cikartirsiniz maaslara zam yapmaktan bu zamida kurtarmak icin vergiye zam yapmaktan baska bildiginiz bir sey yok 15 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz - Son Dakika
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