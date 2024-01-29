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Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı - Son Dakika
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Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı

Adana'da bundan 5 yıl önce günde 3 bin 500 şırdan çöpe dökülürken, son yıllarda Türkiye genelinde satılmaya başlanınca tanesi 3 liradan 100 liraya kadar yükseldi. Şırdanın fiyatının yükselmesiyle birlikte Adana'da şırdan bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Şırdan artık zengin yemeği haline geldi ve hatta Avrupa'dan talep ediliyor.

29.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 15:10
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Adana'nın yöresel yemeklerinden şırdanı 5 yıl önce yerel halk dışında kimse bilmiyordu. Günde ortalama 3 bin 500'ü çöpe dökülürken, bugün şırdanın ünü Adana dışına çıktı ve değeri arttı. Bu nedenle şırdanı bulabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Ününün tüm Türkiye'ye yayılması, hem de her hayvanda bir tane şırdan olması en büyük etken.

ŞIRDANA AVRUPADAN TALİP VAR

Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Hem fazla kesimimiz yok hem de iklim nedeniyle Adana'ya hayvan gelmiyor. Olan şırdanlar diğer illere gittiği için biraz kıtlık çekiyoruz. Biz de şaşkınız böyle olmaması lazımdı. Geçtiğimiz yıllarda biz şırdanı döküyorduk ama şu an zengin yemeği oldu. Fiyattaki bu yükselişle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Önceden ortalama günlük 3 bin 500 çöpe gidiyordu. Türkiye geneline yayıldı, hatta Avrupa'dan isteyenler var" dedi.

Şırdan Çöpten Altına Dönüştü: Fiyatı 3 Liradan 100 Liraya Çıktı

GEÇEN YIL 40-45 TL'YE SATILIYORDU

Şırdancı Rıfatcan Bilgin ise şırdanın fiyatının her yıl olduğu gibi bu yıl da yükselmeye devam ettiğini ifade etti.

"Şırdanın fiyatı her yıl olduğu gibi yükseliyor. Diğer illerde de satışı çoğaldığı için yükseliş aşırı oldu. Geçen yıl bu aylarda 40-45 bandında olan şırdan şu an 85 lira ancak 100 liraya satanlar da var. Şırdan fiyatı bizim elimizde olan bir şey değil. Her hayvandan bir tane çıkıyor adı üstünde sakatat ama bugün çok değerli. Resmen restoran hizmeti vermeye başladık şırdancılar olarak. Şırdan bulmakta çok sıkıntılar yaşıyoruz. Fiyatların yükselme nedeni ürünün az olmasından kaynaklanıyor. Eğer çok ucuz bir ürün olsaydı Adana'da akşam saatlerinde bitmiş olacaktı ve parası olan da erişemeyecekti. Şırdan resmen altın oldu."

MÜŞTERİLER ARTAN FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Şırdan yiyen Sevhan Öksüz ise, "Fiyatlar aşırı yükseldiği için birkaç yıldır şırdan yiyemiyorduk. Uzun zaman sonra bugün ilk defa geldik. Uzun zaman sonra yiyoruz, fiyatların yükselmesi hoş değil" dedi. Ünal Öksüz ise, "El yakıyor, cep yakıyor zaten piyasanın durumu belli yapacak bir şey yok. Müşteri sayısının artması için fiyatların biraz daha makul olması gerekiyor" diyerek durumdan yakındı.

ŞIRDAN NEDİR?

Adana'ya özgü bir yemek olan şırdan aslında bir sakatat dolması. Daha çok koyun ve inek gibi hayvanların midelerinin bir bölümünün içinin baharatlı pirinç karışımıyla doldurulmasıyla yapılır. Sonrasında ise haşlama işleminden geçirilir.

Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: biz her gün şırdanın en büyüğünü yer olduk artık Yanıtla 4 15
  • süleyman hakan gökşen: bu haberi nasıl yapıyorsunuz hayret, Adana'da şırdan dolması on yıllardır yapılır ve Adana'daki koyun kesimleri yeterli olmadığından, Türkiye'nin her tarafından şırdan gelir, zira şırdan özellikle koyunların mide bölümlerinden biridir. sizin haberiniz gibi 3-5 sene önceye dayanmaz. Yanıtla 0 9
  • Muhammet Topaloğlu: Benim maaş dışında yükselmeyen şey kalmadı Yanıtla 1 8

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