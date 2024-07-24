Sivas'ta Kadın Giyim Festivali Zabıta Müdahalesiyle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sivas'ta Kadın Giyim Festivali Zabıta Müdahalesiyle Kapandı

Sivas\'ta Kadın Giyim Festivali Zabıta Müdahalesiyle Kapandı

Sivas Belediyesi zabıta ekiplerinin müdahalesiyle düzenlenmesi planlanan Kadın Giyim Festivali iptal edildi. Festival esnafı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

24.07.2024 17:59  Güncelleme: 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta düzenlenmesi planlanan Kadın Giyim Festivali, Sivas Belediyesi zabıta ekiplerinin müdahalesi ile açılmadan kapandı. Festival esnafı, "Bu olay çözülse de bir daha gelmeyiz. Çünkü buraya gelmek artık çok büyük bir risk" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BELEDİYEYE YAPILAN BASKILAR SONRASI İPTAL KARARI

Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen moda ve alışveriş festivali Sivas'ta sekteye uğradı. Festival için birçok ilden gelen esnaf, fuarın iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. İddialara göre kentteki bazı sivil toplum kuruluşları, festivalin yerel esnafı olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle Sivas Belediyesi'ne baskı yaparak festivali iptal ettirdi. Sivas Belediyesi zabıta ekipleri alana gelerek elektrik kablolarını kesip, vatandaşı fuara almadı. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan festival esnafı, maddi zarar gördüklerini belirterek isyan etti.

"BURAYA GELMEK ARTIK ÇOK BÜYÜK BİR RİSK"

Esnaf ve organizatör olan Süreyya Kuyupınar, böyle bir şeyi ilk kez yaşadıklarını belirterek, "Biz billboardlara ve sosyal medya platformlarında reklam verdik. Burayla anlaştık. Burada Kadın Giyim Festivali yapacaktık. Çanta, aksesuar, giyim gibi ürünler satacaktık. 'Hiçbir sıkıntı yok, gelin' dediler. Geldik buradaki alanla ilgili pazartesinden itibaren stant kurduruyoruz. O vakte kadar hiçbir şey yoktu. Dün bize öğleden sonra 'Buranın izni yok' dediler. Buranın yer sahibinden biz iznimizi aldık, biz de buna binaen geldik. Belediye başkanı ve yardımcıları ile görüşmemizde burayı odaların başkanlarının şikayetleri üzerine kapattıklarını söylediler. Biz de dedik ki 'Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapıp devam edelim.' Sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşmuştu. Vatandaşlar da çok tepki gösterdi. Üç beş kişinin sadece bu konuda yerel esnafı korumak adı altında diye söylediği şey aslında halka ket vurma oldu. Buradaki esnaflar farklı illerden geldi. Biz organizatörlere herhangi bir tebligat yapılmadı. Böyle bir olayı biz ilk kez burada yaşadık. Sivas resmen buraya gelmeyin dedi. Bu olay çözülse de bir daha gelmeyiz. Çünkü buraya gelmek artık çok büyük bir risk" dedi.

"ESNAF OLARAK ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Sivas'ın hiç iyi bir izlenim vermediğini belirten Tülin Altuniğne, "En çok üzüldüğüm nokta zabıtanın şartelleri indirmek yerine kabloları kesmesine çok üzüldüm. Dondurmacının bütün dondurmaları eridi. Bu işleri ben insanlık dışı olarak görüyorum. Buraya barikat kurdular. İnsanlara buradan gidin dediler. Sivas hiç iyi bir izlenim vermedi. Ben böyle bir misafirperverlik görmedim. Kimseye bir şey olmadı, olan bizlere oldu. Zararım çok büyük. Diğer esnaf arkadaşların da öyle. Ben hakkımı helal etmiyorum. Sivas'ın belediye başkanına da sesleniyorum, keşke gelip şu halimizi görseydiniz. Zabıtayı buraya gardiyan gibi bağıra çağıra iş yaptırmalarına müsaade etmeseydi. Bizi dinleseydi ve halkın yanında olsaydı, kimse başkana bir şey demezdi. Fakat hiçbiri olmadı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas Belediyesi, Alışveriş, Ekonomi, Zabıta, Sivas, Yerel Haberler, Alışveriş, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Kadın Giyim Festivali Zabıta Müdahalesiyle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
15:42 YRP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum’a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 19:21:58. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Kadın Giyim Festivali Zabıta Müdahalesiyle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement