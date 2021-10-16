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Sivas'ta üretilen mozzarella peyniri, 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

Sivas'ta üretilen mozzarella peyniri, 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor

16.10.2021 16:32

Sivas'ta üretilen mozzarella peyniri, pizzanın başkenti İtalya'da üretilen pizza peynirlerine rakip olabilecek lezzette. Sivas'ın eşsiz lezzeti 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

Kent merkezinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alana kurulu ve 1993 yılından beri süt ve süt ürünleri üretimi yapan bir işletme dünyada çok az fabrikanın üretebildiği mozzarella peynirini üretmeye devam ediyor. 18 ülkeye bu peyniri ihraç eden fabrika, İtalya'nın mozzarella peynirlerine resmen rakip oldu.

Sivas'ta üretilen mozzarella peyniri 18 ülkede pizzaları lezzetlendiriyor

"ÜNLÜ MARKALARIN TEDARİKÇİSİYİZ"

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Cemal Er, dünyanın en önemli markalarına pizza peyniri ürettiklerini belirterek, "Pizza peyniri Türk peyniri tipinde değil. Bunun menşei İtalyanlar. Bizim yapmış olduğumuz peynirimiz dünyanın birçok ünlü markasının üretmiş olduğu ürünlerle çok iyi bir şekilde rekabet eden bir ürün yaptık. Kolay değil bu tür işler. Çok iyi bir ARGE çalışmaları var. Bizim yapmış olduğumuz ürünler var olan tedarikçilerin ürünlerinden çok daha kaliteli ve daha makul fiyatlı ürünlerdir. Dünyanın birçok ünlü markasının pizza peynirinin tedarikçisiyiz. Bu Sivas'ta yaşıyor olmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bizde gece ile gündüz arasındaki ısı farklılığı sütümüzün lezzetine yansıyor. Ürünlerimiz daha lezzetli ve güzel olunca ünlü markaların tedarikçisi olmamız kaçınılmaz oluyor. Ünlü markalar için ciddi anlamda peynir üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Sivas'ta üretilen mozzarella peyniri 18 ülkede pizzaları lezzetlendiriyor

"İŞİN SIRRI HAM MADDE DE"

Er, fabrikada ürettikleri ürünlerin bakteri ve somatik hücre sayısının çok az olduğunun altını çizerek, "Ürünlerimizde kalitenin temelinde yatan sebepler şunlar, işletmemize gelen bütün sütlerimizin tamamı somatik hücre ve bakteri sayısı ölçümleri yapılmadan işletmemize girmez. Bakteri ve somatik hücre sayısı Avrupa standartlarına uygundur. Bu standartlara uygun olmayan sütleri kesinlikle alamayız. Ürünlerimizdeki lezzetin temelinde de bu yatmaktadır. Tereyağ, yoğurt ve peynirimizin lezzetinde çok kaliteli bir ham madde girdisi sağlıyor olmaktan kaynaklanmalıdır. Kaliteli bir ham madde olmazsa, kaliteli bir ürün elde edilemez. Biz kaliteli ham madde alıyoruz. Bizim tereyağımızdaki bakteri ve somatik hücre sayısının düşük olmasının temelinde yatan gerçek budur" dedi.

Sivas'ta üretilen mozzarella peyniri 18 ülkede pizzaları lezzetlendiriyor

"SATIŞLARIMIZIN YÜZDE 95'İ YURT DIŞINA"

Yurt dışına en çok pizza peyniri gönderdiklerini ifade eden Er, "Bizim satışımızın yüzde 95'i yurt dışı ticaretidir. En zor olan yurt dışını başardık. Kolay olan yurt içini de kısa bir süre içerisinde çözeceğiz. Biz şu anda 18 ülkeye ürün gönderiyoruz. Ağırlık ürünümüz zaten pizza peyniridir. Mozzarella peyniri hususunda da çok şükür kendimize güvenen bir firmayız" diye konuştu.

Sivas'ta üretilen mozzarella peyniri, 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor

Organize Sanayi Bölgesi, Fabrika, İtalya, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta üretilen mozzarella peyniri, 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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