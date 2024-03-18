SOCAR Türkiye, enerji alanında stratejik yatırımlara devam ediyor

Ekonomi

Türkiye'deki faaliyetlerinin 2023'te 15. yılını tamamlayan SOCAR Türkiye, Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak stratejik hedefleri doğrultusunda enerji alanında stratejik yatırımlara devam ediyor.

SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'de petrokimya alanında yeni yatırım alternatiflerinin değerlendirildiği "Master Plan" adı verilen bir ana plan üzerinde çalışıyor. SOCAR Türkiye, doğal gaz tarafında ise Türkiye'de faaliyet gösterdiği illerde yeni yatırımlar, süreklilik ve verimliliğe odaklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, Azerbaycan Petrol Şirketi SOCAR'ın, Azerbaycan'ın petrol ve doğal gaz kaynaklarını arama, çıkarma, üretim ve işleme faaliyetlerinin yanı sıra petrol ve doğal gaz taşınması ve dağıtımı, ham petrol ve petrokimyasal ürünlerin pazarlanması çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Ibadov, şunları kaydetti:

"İştirakleri ve ortak girişimleri ile birlikte 15'den fazla ülkede faaliyet gösteren SOCAR, bugüne kadarki en büyük yatırımlarını Türkiye'de gerçekleştirdi. Geçen 15 yılın ardından bugün paydaşlarımızla birlikte yaklaşık 18,3 milyar dolar yatırımla Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısıyız ve tüm grup şirketlerimizle entegre yapıda yürüttüğümüz faaliyetlerle Türkiye'nin en büyük entegre endüstri grubuyuz. 15 yılda geldiğimiz nokta her iki ülke ekonomisine, istihdamına ve sosyal gelişimine sağladığımız katma değer bizleri gururlandırıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü işbirliği ve sinerjinin desteğiyle, birbiriyle entegre yapıdaki grup şirketlerimizle, yetkin insan kaynağımızla stratejik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, bizden desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumlarına, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Şirketin sağladığı ekonomik faydaların yanı sıra faaliyet gösterdiği bölgelerde sosyal fayda sağlayarak toplumun gelişimini desteklemenin öncelikleri olduğunu aktaran Ibadov, "Toplumsal kalkınmaya ve yardımlaşmaya yönelik, eğitim, spor, çevre gibi çeşitli alanlarda da desteklerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinde, ulusal liderimiz Haydar Aliyev'in adını taşıyan 11 okulda 10 binin üzerinde öğrenciye eğitim veriliyor. Çalışanlarımızın oluşturduğu SOCAR Türkiye Gönüllüleri, birçok alanda gönüllülük faaliyetleriyle şirketimizin sosyal sorumluluk hedeflerine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ibadov, SOCAR Türkiye'nin başarılarını Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü işbirliğinin bir yansıması olarak gördüklerini ve Türkiye ve Azerbaycan'ın kalkınması, gelişimi ve hedefleri doğrultusunda değer yaratarak katkı sağlamayı sürdüreceklerini aktardı.

"STAR Rafineri, Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor"

SOCAR'ın, 2008'de Petkim'in yüzde 51 hissesini satın alarak Türkiye'de faaliyete başladığını anımsatan Ibadov, o tarihten bu yana yatırımlara ve üretime hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi.

Ibadov, SOCAR Türkiye holding bünyesinde yer alan Rafineri ve Petrokimya İş Birimi ve Doğal Gaz İş Birimi'nin yanı sıra bu iş birimlerine dahil olmayan alanlarda faaliyet gösteren iştiraklerin de bulunduğunu belirterek, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi bünyesinde Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Depolama, SOCAR Petrol Ticaret, SOCAR Ar-Ge ve SCR İnşaat şirketlerinin yer aldığını ifade etti.

Ibadov, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip, Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan göz bebeğimiz Petkim'e, 2 milyar 40 milyon dolar özelleştirme tutarına ek olarak bu zamana kadar toplam 1,7 milyar dolarlık iyileştirme yatırımı gerçekleştirdik. Yatırımlarımızın da etkisiyle Petkim, Türkiye'nin petrokimya ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini karşılayarak enerjide dışa bağımlılığın azalmasına önemli katkı sağlıyor. 2018'de, 6,7 milyar dolar yatırım tutarıyla, Petkim'e entegre şekilde inşa edilen STAR Rafineri ile petrokimya - rafineri entegrasyonunun Türkiye'deki tek örneğini hayata geçirdik. Yılda 12 milyon ton ham petrol işleme hacmiyle STAR Rafineri, Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. 2023'te STAR Rafineri kapasite artışına yönelik gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı, 2024'de de sürdüreceğiz. 150 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz SOCAR Depolama ile Ege Bölgesi'nin en büyük depolama tesisi olarak petrol ürünlerinin ve sıvılaştırılmış petrol gazının depolanması faaliyeti yürütülüyor. Toptan ve perakende akaryakıt, ham petrol, hava ve deniz taşıtı yakıtları satışı alanlarında faaliyet gösteren SOCAR Petrol Ticaret'te ise söz konusu faaliyetler akaryakıt dağıtım sektöründe SOCAR ve Hazar, deniz yakıtları pazarında SOCAR Marine, havacılık yakıtları pazarında ise SOCAR Aviation markaları altında yürütülüyor. SOCAR Türkiye Ar-Ge şirketimizde ise yenilikçi ürün ve teknolojileri hayata geçiriyoruz."

Şirket bünyesindeki "Doğal Gaz İş Birimi"nin doğal gaz ve elektrik alanındaki faaliyetleri yönettikleri, Bursagaz, Kayserigaz ve SOCAR Enerji Ticaret'i kapsadığını belirten Ibadov, şu ifadeleri kullandı:

"Kayserigaz ve Bursagaz, Türkiye'nin önemli iki sanayi şehrinde doğal gaz dağıtımı faaliyeti göstererek yaklaşık 1,9 milyon aboneye kesintisiz doğal gaz hizmeti sunuyor. Doğal gaz faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de büyük ortağı olduğumuz, 6,3 milyar dolar tutarında yatırımla hayata geçirilen TANAP oluşturuyor. Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıran TANAP, Türkiye ve Azerbaycan'ın bugüne kadar süregelen başarılı iş birliğinin enerji alanındaki en önemli adımlarından. İş birimlerimizin dışında kalan şirketlerimiz 420 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Ege Bölgesi'nin en büyük terminali SOCAR Terminal, TANAP boyunca geçtiğimiz yerlerde üstün kalite ve yüksek güvenlikli elektronik haberleşme ve şebeke servisi sağlayan ve 55 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen SOCAR Fiber, internet servis sağlayıcısı Millenicom ve sigorta brokerliği, gemi acenteliği, konaklama hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerimizden oluşuyor."

"Yeni yatırım alternatifleri için Master Plan üzerinde çalışıyoruz"

Dünyada yaşanan gelişmelerin enerji alanında bugün yapılan yatırımların geleceği şekillendirdiğini gösterdiğine işaret eden Ibadov, "Biz de Türkiye'de bu alanda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Azerbaycan ve Türkiye, enerjinin geleceği için iş birliği yapan stratejik iki ülke. Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda attığı adımlardan memnuniyet duyuyor, enerji arzı ve güvenliği noktasında omuz omuza hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ibadov, SOCAR Türkiye'nin yol haritasında, gelecek dönemde ana faaliyetleri rafineri ve petrokimya olan stratejik yatırımlarla üretim kapasitelerini, ticari ve operasyonel yetkinliklerini en yüksek standartlara taşıyacağını vurguladı. Ibadov, şunları kaydetti:

"Uluslararası petrokimya ticareti, elektrik ve doğalgaz ihracatı faaliyetlerinin artırılması, lojistik ve depolama güvenliğini artıracak yatırımların hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir havacılık yakıtı operasyonları gibi büyüme projeleri de ajandamızda.Yeni dönemde, Türkiye'nin enerji açığının önemli bileşenlerinden olan petrokimya alanında, uzmanlığımız ve deneyimlerimizin ışığında yeni yatırım alternatiflerini değerlendirdiğimiz ve 'Master Plan' adı verdiğimiz bir ana plan üzerinde çalışıyoruz. Ülkelerimiz için en doğru ve verimli katkıyı sağlayacağına inandığımız alternatifi önümüzdeki aylar içinde belirleyerek hayata geçirmek için çalışmalarımıza başlamayı hedefliyoruz."

Ibadov, doğal gaz tarafında ise faaliyet gösterdikleri illerde yeni yatırımlar, süreklilik ve verimliliğe odaklanacaklarının altını çizerek, "Bu alandaki faaliyetlerimizi müşteri odağımızı gözeterek genişletilmiş dağıtım hatlarıyla büyütmeyi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik de ana odak alanlarımızdan biri olmaya devam edecek. Bütünsel bir stratejiyle hem enerji verimliliği projelerini artıracak hem de sürdürülebilir ürünler geliştirerek karbonsuzlaşmayı hızlandıracağız. Dijital dönüşüm odağımız doğrultusunda, modernizasyon ve optimizasyon çalışmalarını da sürdürüyoruz. Elbette, tüm bu yatırımları yaparken, en değerli varlığımız olan insan kaynağımızın da gelişimini desteklemeye, bu alandaki yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.