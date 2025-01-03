Soma'da Engelli Bireyler için İş Bulma Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Soma'da Engelli Bireyler için İş Bulma Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Soma\'da Engelli Bireyler için İş Bulma Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Soma'da Kaymakamlık, Belediyesi ve İŞKUR'un ortak yürüttüğü proje, engelli bireyler ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor. Şu ana kadar 800 kişi işe yerleştirildi.

03.01.2025 10:09  Güncelleme: 10:11
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Soma'da işsizlikle mücadelede önemli bir adım atıldı. Soma Kaymakamlığı, Soma Belediyesi, Soma Karaelmas Engelsiz Yaşam Derneği ve İŞKUR'un ortaklaşa yürüttüğü proje, özellikle engelli bireylerin ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor. Projede, işsiz bireylerin yeteneklerine göre uygun işlere yönlendirilmesinin yanı sıra engelli vatandaşların toplumsal hayata daha etkin katılmaları hedefleniyor.

Proje, iş arayan engelli bireylerin ihtiyaç ve yeteneklerine göre şekillendiriliyor. Uzman ekipler, her bireyin becerilerini göz önünde bulundurarak onlara uygun iş fırsatları sunuyor. Şu ana kadar, Soma'daki yaklaşık 130 engelli birey, çeşitli sektörlerde iş başı yaparak toplumsal hayata katıldı. Proje engelli bireylerin özgüvenlerinin artmasına, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına ve ailelerinin de sosyal ve ekonomik anlamda rahatlamalarına önemli katkı sağlıyor.

İŞKUR desteğiyle gerçekleştirilen proje, engelli bireylerin yanı sıra diğer dezavantajlı gruplara da fırsatlar sunuyor. Eski hükümlüler, şiddet mağduru kadınlar, depremzede bireyler gibi zorluklar yaşayan kişiler, öncelikli olarak sezonluk işlerde, iş bitiminde ise kazandığı tecrübeler neticesinde süreçleri tekrardan ele alınıp sürekli çalışabileceği işlere yerleştirildi. Proje kapsamında, Soma ve çevresindeki ilçelerde ( Manisa, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç, Kınık, Bergama) toplamda 800 kişinin işe yerleştirilmesi sağlandı. Bu kişilerin 250'si dezavantajlı gruptan olup, yaklaşık 130'unun engelli bireylerden oluştuğu bildirildi.

Soma Karaelmas Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Hamza Aydın, bu süreçte işverenlerle aktif bir şekilde iletişim kurduklarını belirterek, " Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İŞKUR ile koordineli bir şekilde çalışarak, dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını artırmayı başardık. Soma Belediyesi ile de işbirliği yaparak, toplu iş görüşmeleri düzenledik. Bu yıl içinde Soma'da 25 defa toplu iş görüşmesi yaparak, çok sayıda kişiyi iş sahibi yaptık" dedi.

Proje, yalnızca engelli bireylerin ekonomik bağımsızlıklarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturuyor. Belediye ve İŞKUR'un ortak organizasyonunda gerçekleştirilen toplu iş görüşmeleri, Soma ve çevresindeki işverenlerle yapılan işbirliği sayesinde büyük bir başarıya imza atıldı. Soma Karaelmas Engelsiz Yaşam Derneği'nin, işverenlerle kurduğu güçlü iletişim ağı sayesinde, istihdam sağlanmasında önemli bir rol oynandı.

Proje ekipleri tarafından bölgenin en büyük sorunu olan kadın işşizliğinin önüne geçmek için büyük uğraşlar sonucunda; Bölgede yer alan büyük bir firmanın idari kadrosu ile görüşülerek buradaki iş arayan kadın potansiyeli dile getirildi. Soma'dan taşıma yoluyla işçi götürmek yerine burada istihdam sağlanması için şube açılması fikrinde hem fikir olunduğunu kaydeden Aydın, "Firma kira anlaşmalarını sağlamış, ruhsatların çıkarılması için uğraşmaktadır. Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra Soma'da faaliyete başlayacak ve yaklaşık 300 kişiye daha istihdam sağlanacaktır. Yardım süreci de aynı titizlikle yönetildi. Toplamda yaklaşık 60 aileye gıda, yakacak, kıyafet, nakdi, medikal malzeme ve kırtasiye yardımı yapıldı. Yardımlar, tamamen gizlilik içinde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu süreç tamamen şeffaf ve objektif bir şekilde yürütüldü. Soma'daki bu ortak proje, hem engelli bireylerin hem de diğer dezavantajlı grupların toplumsal entegrasyonunu sağlamak adına önemli bir adım oldu. Soma Kaymakamlığı, Soma Belediyesi, İŞKUR ve Soma Karaelmas Engelsiz Yaşam Derneği'nin güç birliğiyle başlatılan bu proje, diğer ilçelere de örnek teşkil ediyor. Engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırarak, toplumsal farkındalığı artıran bu model, Türkiye genelinde daha fazla ilde uygulanmaya başlanabilir." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Soma'da Engelli Bireyler için İş Bulma Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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