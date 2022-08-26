Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır - Son Dakika
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Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır

26.08.2022 10:23

ABD'nin Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) gönderdiği ve Türk şirketlerinin yaptırıma uğrayan Rus kurum ve kişilerle iş yapmaması konusunda uyarının yer aldığı mektupla ilgili paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun TÜSİAD'a bir mektup göndererek yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda Türk şirketlerini uyardığını yazdı. Adeyemo'nun, Rus kurum ve kişilerle iş yapanların yaptırımla karşılaşacağı konusunda uyarıda bulunduğu belirtilirken, haberde "Biden yönetimi, Türk şirketleri, yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardı. ABD Hazine Bakanlığı, Moskova ile güçlü bağı olan NATO müttefikine, baskı uygulamaya devam ediyor" değerlendirmesi yer aldı.

"YAPTIRIM RİSKİNİ UNUTMAYIN"

Gönderilen mektupta "ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımları riski altındadır. Türk bankaları, Amerikan bankalarıyla bağlarını sürdürürken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla muhabir banka ilişkisi kuramaz. Yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın" ifadelerine yer verildiği öne sürülmüştü.

TÜSİAD MEKTUBU DOĞRULADI

Söz konusu mektupla ilgili olarak TÜSİAD'dan bir açıklama geldi. Mektubu doğrulayan TÜSİAD yönetimi, durumun Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığını belirtti.

NEBATİ'DEN MEKTUP TEHDİDİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir." dedi.

Son Dakika! Bakan Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili açıklama: İş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır

"HÜKÜMET BU YOLDA İŞ DÜNYASININ YANINDADIR"

Bakan Nebati açıklamalarına şöyle devam etti: "Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor. Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Türkiye ekonomisinin tüm aktörleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlıdır. Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır.

"GÜÇLÜ BİR İNİSİYATİF ORTAYA KOYUYORUZ"

Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz. Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek. ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerinegönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor."

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Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır - Son Dakika
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