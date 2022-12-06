Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Yılbaşında iyileşme hızlanacak, şubatta hissedilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Yılbaşında iyileşme hızlanacak, şubatta hissedilecek

06.12.2022 15:47

TİSK Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona ilişkin dikkat çeken sözler söyledi. Erdoğan, "Dün açıklanan kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin belirtilerini gösteriyor. Yılbaşında iyileşme hızlanacak, şubatta hissedilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

"İYİLEŞME HIZLANACAK"

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 84,39 ile yıllık bazda 18 ay sonra ilk kez gerilemiş olmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''Dün açıklanan kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin belirtilerini gösteriyor. Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''İşçi ve işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Biz iktidara geldiğimiz günden beri tüm kesimlerin hassasiyetlerini dikkate alan politikalar uygulamaya özel önem verdik. Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinledik. Son dönemde işverenlerimizle yakın mesai yaptık. Geçtiğimiz 20 yılda asırlara bedel demokrasi ve kalkınma adımları ekonomide de tarihi dönüşümlere yol açmıştır. Makroekonomik göstergeleri ülkemizin hangi alanlarda 3-5-10 kat büyüdüğünü takip ediyorsunuz.

''ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA ÇIKARACAĞIZ''

En basitinden dünya milli gelir sıralamasında bugün bulunduğumuz yerin iki kat üzerinde bir yere ulaşabilecekken biraz daha sabretme mecburiyetinde kaldık. Küresel krizleri fırsata dönüştürerek ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına çıkaracağız. Bizim kaderimiz artık birilerinin elinde değil artık kaderimizi milletimizin kendisi belirliyor.

"TERÖRÜ YERİNDE BİTİRECEĞİZ"

Terörü yerinde bitireceğiz. Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil kaynağında bitiriyoruz. Kobani'de şunu yapamazsınız bunu yapamazsınız. Kobani bitti ya. Biz onları Suriye'de bitiyoruz. İdlib'de Kobani'de gereken tedbirleri alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. Terörist dostlarınıza söyleyin Türkiye artık onlar için bereketli bir yer değil. Türkiye'ye girdikleri an burada boğulacaklar. Türkiye yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir.''

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : TÜİK' e yapılan siyasi baskı ile enflasyonun düşmesini değil piyasadaki yıllık 00-500 'lere varan gerçek enflasyonun düşmesini istiyoruz, söz değil icraat bekliyoruz.Bir aldığımızı bir daha aynı fiyata alamıyoruz. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Yılbaşında iyileşme hızlanacak, şubatta hissedilecek - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Fenerbahçe'ye yıldız futbolcularından kötü haber! Sakatlıklar peşlerini bırakmıyor
15:19 TBMM'de yaşanan kavgada başı yarılan İYİ Partili Örs, yoğun bakıma alındı! Durumu ciddiyetini kuruyor
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Yılbaşında iyileşme hızlanacak, şubatta hissedilecek
15:07 Dünyaca ünlü teknik direktörden herkesi şaşkına çeviren sözler: Keşke bir gün Türkiye'de çalışabilsem
15:00 270 kilodan 167'ye düşen ABD'li kadının inanılmaz değişimi! Sarkan derisi dizlerine kadar indi
14:55 Annesinin üzerine benzin döküp yakmaya çalışan şahıs, hapisten çıkar çıkmaz bu kez de annesinin evini ateşe verdi
14:39 Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan vatmanın ilk ifadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim
14:37 Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Genel Kurul'da AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga
14:36 Geçtiğimiz aylarda evlenen Nihat Doğan babalık heyecanı yaşıyor! Oğluna "Badıgan" ismini verecek
14:35 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Takımdan gönderilmek istenen 3 futbolcudan sürpriz gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 15:59:27. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Yılbaşında iyileşme hızlanacak, şubatta hissedilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement