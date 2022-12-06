Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Yılbaşında iyileşme hızlanacak, şubatta hissedilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

"İYİLEŞME HIZLANACAK"

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 84,39 ile yıllık bazda 18 ay sonra ilk kez gerilemiş olmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''Dün açıklanan kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin belirtilerini gösteriyor. Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''İşçi ve işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Biz iktidara geldiğimiz günden beri tüm kesimlerin hassasiyetlerini dikkate alan politikalar uygulamaya özel önem verdik. Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinledik. Son dönemde işverenlerimizle yakın mesai yaptık. Geçtiğimiz 20 yılda asırlara bedel demokrasi ve kalkınma adımları ekonomide de tarihi dönüşümlere yol açmıştır. Makroekonomik göstergeleri ülkemizin hangi alanlarda 3-5-10 kat büyüdüğünü takip ediyorsunuz.

''ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA ÇIKARACAĞIZ''

En basitinden dünya milli gelir sıralamasında bugün bulunduğumuz yerin iki kat üzerinde bir yere ulaşabilecekken biraz daha sabretme mecburiyetinde kaldık. Küresel krizleri fırsata dönüştürerek ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına çıkaracağız. Bizim kaderimiz artık birilerinin elinde değil artık kaderimizi milletimizin kendisi belirliyor.

"TERÖRÜ YERİNDE BİTİRECEĞİZ"

Terörü yerinde bitireceğiz. Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil kaynağında bitiriyoruz. Kobani'de şunu yapamazsınız bunu yapamazsınız. Kobani bitti ya. Biz onları Suriye'de bitiyoruz. İdlib'de Kobani'de gereken tedbirleri alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. Terörist dostlarınıza söyleyin Türkiye artık onlar için bereketli bir yer değil. Türkiye'ye girdikleri an burada boğulacaklar. Türkiye yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir.''

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