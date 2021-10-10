Üye Girişi
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021 - Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021

10.10.2021 15:20
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Bitcoin'e karşı harekete geçti... E- devlet hizmetlerine bir yenisini daha ekledi... Markete giden vatandaşı şaşırtan uygulama... Ekonomi haberlerinde yaşanan tüm son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

10 Ekim 2021 tarihli tüm son dakika ekonomi gelişmeleri haberimizde.

MARKETE GİDEN VATANDAŞIN SADECE 1 TANE SIVI YAĞ ALMA HAKKI VAR

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021

Bir markette kaydedilen görüntü, müşterileri şaşkına uğrattı. Market yetkilileri, hammadde kaynaklı sıkıntıdan dolayı vatandaşlara sadece 1 adet sıvı yağ almalarını söyledi. Raftaki notta, "Hammaddeden kaynaklı üretimde problem bulunmaktadır. Bu nedenle tüm müşterilerimizin faydalanması adına satışlarımız 1 adet ile sınırlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Haberin detayları için tıklayın >

E-DEVLET'TEN YENİ BİR HİZMET DAHA

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021

İçişleri Bakanlığı, e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendiğini açıkladı. İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Haberin detayları için tıklayın >

DÜNYA DEVLERİ BİTCOİN'E KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021

Dünya ekonomisinin iki hamisi olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, ekonominin parlayan yıldızı olarak görülen Bitcoin'e karşı harekete geçti. Hem para birimiyle bağlarını koparmak istemeyen ülkeler, hem de bu para birimini ciddi şekilde kontrol altında tutmak istiyor.

Haberin detayları için tıklayın >

EYLÜL AYINDA SPOR VE LÜKS ARAÇLARDA ARTAN SATIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021

Türkiye otomobil pazarında spor ve lüks otomobil satışlarındaki artış dikkati çekti. 59 adet Porsche'un satıldığı eylül ayında 16 Jaguar, 15 Maserati, 5 Lexus, 3 Lamborghini, 2 Aston Martin, 1'er adet de Ferrari ve Bentley marka otomobil satıldı. 9 aylık dönemde ise 482 Porsche, 152 Lexus, 80 Jaguar, 61 Maserati, 24 Aston Martin, 18 Ferrari, 12 Lamborghini ve 9 Bentley satışı gerçekleşti.

Haberin detayları için tıklayın >

PTT'DEN ''TÜRKİYE KART'' MÜJDESİ

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak Türkiye Kart ile ilgili açıklamalar yaptı. Birçok belediye ile de anlaşma yapıldığını ve teknik entegrasyonların tamamlandığını söyleyen Gülten, "Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji" ifadelerini kullandı.

Haberin detayları için tıklayın >

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021

E Devlet, Bitcoin, Ekonomi, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021 - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Z kuşağı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yorum: Bizimki TEKNOFEST kuşağı 21:08 Z kuşağı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yorum: Bizimki TEKNOFEST kuşağı Avrupa'dan iki kulüp, Galatasaray'ın kapısını Kerem için çalacak! İşte teklif edecekleri rakam 20:51 Avrupa'dan iki kulüp, Galatasaray'ın kapısını Kerem için çalacak! İşte teklif edecekleri rakam İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı 20:10 İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı
9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti 19:27 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı 18:42 Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım 17:35 KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti 17:19 Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı 15:25 Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:50 Günay Musayeva, göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'te gündem oldu
18:41 Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı
18:40 Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi
18:21 Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalya kazandı
17:50 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti
17:49 "Ofsaytı kaldıracağız" diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar
17:32 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
17:25 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:21 Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın yarışı alabilirdik
17:20 Tepki toplayan yasak! Kadınların televizyonda pizza yemesini engellediler
Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu         
21:18
Flash TV'de ana haber bültenlerini Can Ataklı sunacak Flash TV'de ana haber bültenlerini Can Ataklı sunacak         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi         
20:31
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı         
19:53
Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama         
19:08
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız         
18:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 21:45:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement