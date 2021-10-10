Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021

10 Ekim 2021 tarihli tüm son dakika ekonomi gelişmeleri haberimizde.

MARKETE GİDEN VATANDAŞIN SADECE 1 TANE SIVI YAĞ ALMA HAKKI VAR

Bir markette kaydedilen görüntü, müşterileri şaşkına uğrattı. Market yetkilileri, hammadde kaynaklı sıkıntıdan dolayı vatandaşlara sadece 1 adet sıvı yağ almalarını söyledi. Raftaki notta, "Hammaddeden kaynaklı üretimde problem bulunmaktadır. Bu nedenle tüm müşterilerimizin faydalanması adına satışlarımız 1 adet ile sınırlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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E-DEVLET'TEN YENİ BİR HİZMET DAHA

İçişleri Bakanlığı, e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendiğini açıkladı. İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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DÜNYA DEVLERİ BİTCOİN'E KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Dünya ekonomisinin iki hamisi olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, ekonominin parlayan yıldızı olarak görülen Bitcoin'e karşı harekete geçti. Hem para birimiyle bağlarını koparmak istemeyen ülkeler, hem de bu para birimini ciddi şekilde kontrol altında tutmak istiyor.

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EYLÜL AYINDA SPOR VE LÜKS ARAÇLARDA ARTAN SATIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye otomobil pazarında spor ve lüks otomobil satışlarındaki artış dikkati çekti. 59 adet Porsche'un satıldığı eylül ayında 16 Jaguar, 15 Maserati, 5 Lexus, 3 Lamborghini, 2 Aston Martin, 1'er adet de Ferrari ve Bentley marka otomobil satıldı. 9 aylık dönemde ise 482 Porsche, 152 Lexus, 80 Jaguar, 61 Maserati, 24 Aston Martin, 18 Ferrari, 12 Lamborghini ve 9 Bentley satışı gerçekleşti.

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PTT'DEN ''TÜRKİYE KART'' MÜJDESİ

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak Türkiye Kart ile ilgili açıklamalar yaptı. Birçok belediye ile de anlaşma yapıldığını ve teknik entegrasyonların tamamlandığını söyleyen Gülten, "Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji" ifadelerini kullandı.

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