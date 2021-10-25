Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

15 bin 800 lira maaşla geçinemediğini söyleyen eski millet vekili 'yoksullaştım' dedi, AK Parti MKYK üyesi dolar kuru artışının olumlu taraflarını anlattı gibi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

DEVLET DESTEĞİYLE FABRİKA KURDU

Elazığ'da küçük bir dükkanda toner kartuş imalatı yapan Aytaç Tekin, devletten aldığı 175 bin liralık destek ile toner imalat merkezi kurdu. 12 kişiye istihdam sağlayan ve yerli toner üreten Tekin, 3 bin 200 lira ödenen ürünü 690 liraya vatandaşların kullanımına sunarak bu alanda dışa bağımlılığı düşürdü. Tekin aynı zamanda atık tonerleri toplayıp geri dönüşüme kazandırarak hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

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AK PARTİLİ BİRİNCİ: AYDA 20 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPIYORUZ

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan düşürmesi sonrası artan dolar/TL kuruna ilişkin yüksek döviz kurunu savunarak ihracatın yükseldiğini açıkladı. "Döviz kuru ne olursa düşer?" sorusuna doların yükselmesinin olumlu bir şey olduğu ve kurla birlikte ihracatın rekor kırdığı cevabını veren Birinci, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyor ve rekor kırıyoruz. Arttıkça dolar bolluğu yaşanacak ve düşecektir" dedi.

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ABD'DE TEDARİK KRİZİ: BOŞALAN MARKET RAFLARINA FOTOĞRAFLAR ASILDI

Son iki yıldır koronavirüs salgınının nedeniyle tüm dünya, daha önce karşılaşılmamış bir sınav veriyor. Sağlık sistemlerinin çökmesinin yanı sıra tedarik sektöründe baş gösteren krizler, İngiltere ve Avrupa'dan sonra şimdi de ABD'de görüldü.

ABD'de marketlerde benzerine rastlanmamış bir kıtlık ve fiyat artışı görülmeye başlanırken, ülkede pek çok mağazada raflar boş kaldı. Bu durum ülkede infiale yol açarken, süpermarket zincirleri konuyla mücadele için farklı yollara başvurmaya başladı.

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DOLAR VE ALTIN REKORA KOŞUYOR

Merkez Bankası'nın 21 Ekim tarihinde politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen indirimle faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü. Sürpriz indirim sonrası piyasalar hızlandı. Kararla birlikte yükselişe geçen dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı.

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15 BİN 800 TL MAAŞLA GEÇİNEMEYE MİLLET VEKİLİ İSYAN ETTİ

AK Parti Mardin Eski Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu, ekonomide yaşanan çalkantılı süreçle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Yeni Journal'dan Çınar Ayser Çınar'a konuşan Miroğlu, Türkiye'de son zamanlarda artan enflasyon oranlarına ve milletvekili emekli maaşına değindi. Türkiye de olmak üzere dünya genelinde pandemi nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Miroğlu, milletvekili emekli maaşıyla geçinmekte zorlandığını belirtti.

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