Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturması kapsamında para cezası alan başka bir markette mahkemeye koştu, ayçiçek yağında artan fiyat sorununa nefes aldıracak çözüm yolda gibi son dakika Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

CARİ AÇIĞIN AZALTILMASI İÇİN REÇETE HAZIRLANDI!

Cumhurbaşkanlığı, ekonominin temel sorunu olan cari açığı azaltacak çözümü buldu. Doğal gazdan petrole, elektrikten nükleer enerjiye kadar birçok düzenlemenin yer aldığı reçetede atılacak 10 adım bulunuyor. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı cari açığı yapısal olarak düşürmeyi hedefleyen yasal çalışmayı ise 31 Aralık'ta Meclis'e sunacak.

Haberin detayları için tıklayın >

ZİNCİR MARKETLERDEN VERİLEN CEZAYA TEPKİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturması kapsamında idari para cezası kestiği zincir marketlerden arka arkaya açıklamalar geliyor. Migros, BİM ve Şok'un ardından kurumun 142 milyon TL ceza kestiği CarrefourSA da Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, iddia edilen hususların hiçbirinin kabul edilmediği ve kararın iptali için yargı yoluna başvurulacağı belirtildi.

Haberin detayları için tıklayın >

AYÇİÇEK YAĞINDAKİ FİYAT ARTIŞI İÇİN YENİ ÇÖZÜM YOLDA

Son 1,5 yılda ayçiçek yağında görülen aşırı fiyat artışı, üreticileri bu ürüne yönlendirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne göre; destek miktarının da artması nedeniyle Türkiye'nin ayçiçek üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 15,6'lık artışla 2,4 milyon ton olacak.

Dünya genelinde ayçiçek yağına karşı oluşan talebin etkisiyle yurt dışı borsa fiyatlarında artış yaşanıyor. 2021-2022 pazarlama yılında dünyada yağlı tohum üretim miktarının 628 milyon ton olacağı öngörülüyor. Toplam üretimin yüzde 61,3'ünü soya, yüzde 10,7'sini kolza, yüzde 8,9'unu ise ayçiçeği oluşturuyor. Son 10 yıllık dönemde ayçiçeği üretiminde yüzde 59,7 artış sağlandı. 2022 sezonunda dünya ayçiçeği üretiminin Ukrayna, Rusya ve Avrupa Birliğindeki artışa bağlı olarak 56 milyon ton ile rekor seviyede olacağı öngörülüyor.

Haberin detayları için tıklayın >

DEVSİTELERDE DÖNEN MİLYONLARCA LİRANIN KİME GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL

Aylık 50 milyon lirayı bulan aidatların toplandığı dev siteler, mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu. Kendilerini profesyonel site yönetim şirketi olarak tanıtan gruplar, kat maliklerini adeta çileden çıkarıyor. Toplanan milyonlarca liranın nerelere harcandığı bilinmiyor, hatta bazı sitelerde faturalar ödenmediği için elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Diğer taraftan sitelerde yaşanan olaylar İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi ve çok sayıda yöneticiye soruşturma başlatıldı.

Haberin detayları için tıklayın >