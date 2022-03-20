Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, devletin herkesin ihtiyacını karşılayacak güce sahip olduğunu belirterek, "Onun için sadece sağlıkta, yollarda, hastanelerde değil, havaalanlarıyla, savunma sanayileriyle özgür güçlü dış politikasıyla dünyada Türkiye var, Türkiye var dedirtecek bir gücümüz de var elhamdülillah" dedi.

Bakan Nebati, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenerek, doğduğu topraklarda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Nebati, kendisini memleketine önce milletvekili, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve şimdi de Hazine ve Maliye Bakanı olarak gönderdiğini ifade etti.

Arapça ve Kürtçe selamladığı katılımcıların Nevruz Bayramı'nı da kutlayan Nebati, "Bu topraklar, kardeşliğin, güzelliğin, birlikteliğin, beraber olmanın, dayanışmanın, hoş görünün, güzelliklerin paylaşıldığı topraklardır. Acılarımızı, kederlerimizi kol kola girerek azaltırız, güzellikleri paylaşırız. Yüzümüz güleç, gelene 'başımızın üstünde, gözümüzün üstünde yerin var' deriz. Biz 'misafiri severiz ama hizmet edenleri daha çok severiz' diyen bir şehrin mensubuyum elhamdülillah." dedi.

AK Parti hükümetlerinin Türkiye'de 20 yılda her alanda çok şey yaptığını aktaran Nebati, geçmiş dönemde Viranşehir'de insanların doktor ve ilaç bulmakta zorlandığını anlattı. Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi elhamdülillah yolda yürüyenler anlı açık, başı dik bir şekilde 'bana hizmet eden hastaneye, bana hizmet eden doktora gidiyorum, ilaçlarımı da istediğim eczaneden alıyorum' diyor. Minnet yok, Ahmet'e, Mehmet'e, Veli'ye minnet yok. Hiç kimseye minneti yok. Bu devlet herkesin ihtiyacını karşılayacak güce sahiptir. Onun için sadece sağlıkta, yollarda, hastanelerde değil, havaalanlarıyla, savunma sanayileriyle özgür güçlü dış politikasıyla dünyada Türkiye var, Türkiye var dedirtecek bir gücümüz de var elhamdülillah. Türkiye güçlü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile daha da güçlü. Karadeniz'de, Akdeniz'de bir gerginlik mi var Türkiye, dünyada bir gerginlik mi var Türkiye, bir sorun mu var işte Türkü, Kürt'ü, Arap'ı ile bir arada beraber hareket eden, Kabe'deki insanların duasını alan bir Türkiye var, bir lider var elhamdülillah. En temel belediye hizmetlerinden bihaber olanlara belediyeciliği öğrettik. En temel hizmetlerden hakkı olanlara haklarını en iyi şekilde verdik. Projeleri tezgahlarda, raflarda dursun diye yazmadık çizmedik, uygulansın diye gece gündüz demeden çalışarak yerine getirdik. Şanlıurfa'ya, Viranşehir'e yüzlerce projeyle geldik, gelmeye de devam edeceğiz."

Nebati, kente gelmeden önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve ilçenin ihtiyacı olan branşlardaki doktor atamalarını ilk kurada yapacaklarını belirttiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ilçedeki çevre yolu yapımının programa alındığını iletmesini istediğini aktaran Nebati, TOKİ tarafından da Şanlıurfa'ya 1000 toplu konutun yapılacağını ifade etti.

"8 milyon dekar alanı sulamaya açmış olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı güneş enerjisi santralleri ve sulama kanallarıyla ilgili ayrıntıları yarın açıklayacaklarını anlatan Nebati, şöyle devam etti:

"Gıda maddelerinde KDV'yi yüzde 8'den 1'e düşürdük, tarımsal abonelerde elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük. Güneş enerjisi santralleriyle size net olarak bir şey söyleyeyim. 3 yıl içerisinde Şanlıurfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Ürettiğiniz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha elektrikle ilgili 'şu problemi yaşadım, fatura problemi yaşıyorum, elektriğim kesildi, karşılayamıyorum, yüksek geldi' demeyecek. Size yarın açıklayacağımız koşullarla öylesine imkanlar vereceğiz ki Viranşehir, Şanlıurfa ve Türkiye, güneş enerjisini kendisi üretecek. Kendisi üretecek ve ürettiği güneş enerjisiyle de tarımsal üretimde inşallah patlama yapacak. 1000 Megawatt GES tesisi kurulması durumunda 2 yılda Türkiye ihtiyaçlarını karşılıyor ve 800 bin hektar yani 8 milyon dekar alanı sulamaya açmış olacağız, yapacağımız yatırımlarla.".

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de selamlama konuşması yaptı.

(Bitti)