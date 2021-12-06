Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım
06.12.2021 18:12
Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert açıklamalarda bulundu. Ekonomiye değinen Kılıçdaroğlu, "Yıllık enflasyon 21.31'miş. TÜİK'in verdiği rakam mı doğru? Herhangi bir bakkal "yıllık enflasyon yüzde 21" desin, siyaseti bırakacağım." dedi.
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6.12.2021 18:17:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım - Son Dakika