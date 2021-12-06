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Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım - Son Dakika

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

06.12.2021 18:12

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert açıklamalarda bulundu. Ekonomiye değinen Kılıçdaroğlu, "Yıllık enflasyon 21.31'miş. TÜİK'in verdiği rakam mı doğru? Herhangi bir bakkal "yıllık enflasyon yüzde 21" desin, siyaseti bırakacağım." dedi.

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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım - Son Dakika
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