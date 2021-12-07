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Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti - Son Dakika

Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti

07.12.2021 16:11

Son dakika: Ay başında 44 kuruş indirim gelen motorine bu kez de zam geldi. Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş zamlandı. Zamdan sonra motorinin litresi İstanbul'da 10,01 liradan, İzmir'de 10,09 liradan, Ankara'da ise 10,07 liradan satılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 66 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

1 HAFTA ÖNCE 44 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında çok sık değişim oluyor. Dolar kurundaki değişim fiyatlara indirim ya da zam olarak yansıyor. Motorine en son 1 Aralık tarihinde 44 kuruş indirim gelmişti.

Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti

İstanbul, Ankara, İzmir, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Ethem Çetim : Üretim maliyeti düşük olan şey nasıl olurda benzin fiyatını geçer şaşırmamak elde değil. Mazot 1 işlemden geçiyor ise benzin 5 işlemden geçiyor.. İnsan Şaşcek :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti - Son Dakika
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