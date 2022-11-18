Fahiş fiyatlara rekor ceza! 21 işletmeye toplamda 9,4 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fahiş fiyatlara rekor ceza! 21 işletmeye toplamda 9,4 milyon TL ceza kesildi

18.11.2022 10:18

Ticaret Bakanlığı tarafından bir süreden bu yana devam ettirilen denetimler kapsamında yumurta, süt, makarna ve temizlik malzemelerini fahiş fiyattan sattığı belirlenen 21 işletmeye toplamda 9,4 milyon TL ceza kesildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.

ETİKET FİYATI İLE KASA FİYATI ARASINDAKİ FARKA BAKILDI

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler hakkında idari işlem uygulandı.

TOPLAMDA 9,4 MİLYON TL CEZA

Bakanlık tarafından sürdürülen denetimlere ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre yumurta, süt, makarna ve temizlik malzemelerini fahiş fiyattan sattığı tespit edilen 21 işletmeye toplamda 9,4 milyon TL ceza kesildi.

YORUMLAR (1)
  • Fatih Cakmak: anlaşılan bu cezalar caydırıcı değil yetkililer kapama cezası verirse vatandaş da bilir hangi marketlerden alış veriş dürüst firmaları ögrenmiş olur ona göre alışveriş yapar Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
500

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyatlara rekor ceza! 21 işletmeye toplamda 9,4 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Taksim bombacısı Ahlam Albashır'ın Esenler'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:09 Cüneyt Çakır, futbol tarihine geçecek! Jübileyi milli takımda yapıyor
09:59 Fahiş fiyatlara rekor ceza! 21 işletmeye toplamda 9,4 milyon TL ceza kesildi
09:48 Araç sahiplerine güzel haber! Benzine bu gece yarısından itibaren 75 kuruş indirim yapılması bekleniyor
09:34 Dünyanın en iyi kulüplerinden biri daha resmen takipte! Teklif ederlerse Arda Güler'i tutmanın imkanı yok
09:30 Mersin'de alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesiyle ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı
09:26 TÜBİTAK SAGE açıkladı! Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip milli güdüm kiti artık envanterde
09:20 Evlatlarını terk edip 15 yaşındaki çocuğa kaçan kadın, canlı yayında babasının sesini duyunca gözyaşlarını tutamadı
09:11 Messi'nin otel odasının kapısındaki detay dikkat çekti! Dünya Kupası'nda da farkını ortaya koydu
23:20 Tartıştığı eşini görmek için gittiği kayınpederinin evini kana buladı: 2 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 10:59:19. #1.13#
SON DAKİKA: Fahiş fiyatlara rekor ceza! 21 işletmeye toplamda 9,4 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement