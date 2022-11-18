Fahiş fiyatlara rekor ceza! 21 işletmeye toplamda 9,4 milyon TL ceza kesildi

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.

ETİKET FİYATI İLE KASA FİYATI ARASINDAKİ FARKA BAKILDI

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler hakkında idari işlem uygulandı.

TOPLAMDA 9,4 MİLYON TL CEZA

Bakanlık tarafından sürdürülen denetimlere ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre yumurta, süt, makarna ve temizlik malzemelerini fahiş fiyattan sattığı tespit edilen 21 işletmeye toplamda 9,4 milyon TL ceza kesildi.