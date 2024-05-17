SunExpress, 2024 yazında İzmir uçuşlarında kapasitesini artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SunExpress, 2024 yazında İzmir uçuşlarında kapasitesini artırıyor

SunExpress, 2024 yazında İzmir uçuşlarında kapasitesini artırıyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024 yazında İzmir uçuşlarında kapasitesini artırıyor. Şirket, 2024 yazında İzmir hattında 7 yeni rota sunacak ve toplamda 15 milyon yolcu taşımayı planlıyor. SunExpress, İzmir'den toplamda 58 destinasyona aktarmasız uçuş sunarken, aynı zamanda mevcut dış hat rotalarında frekans artışı gerçekleştirerek daha fazla seçenek sunuyor. SunExpress, İzmir'den Türkiye'nin 12 şehrine de uçuş düzenliyor ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda dış hat yolcularının yüzde 50'sinden fazlasını taşıyan bir havayolu şirketi olarak öne çıkıyor.

17.05.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024 yazında İzmir uçuşlarında kapasitesini artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 yazında İzmir hattında 7 yeni rota sunan SunExpress, İzmir'den iç ve dış hatlarda haftada toplam 351 uçuş gerçekleştiriyor. Şirket, 2024'te 4,7 milyonu İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan olmak üzere toplamda 15 milyon yolcu taşımayı planlıyor.

SunExpress, İzmir'den toplamda 58 destinasyona aktarmasız uçuş sunuyor. Bu yaz İzmir'den Madrid, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Tiran ve Varşova olmak üzere 7 yeni rota ekleyen şirket, toplamda 46 dış hat noktasına uçuş düzenliyor. SunExpress ayrıca, mevcut birçok dış hat rotasında frekans artışı gerçekleştirerek İzmir'den haftada 271 dış hat uçuşu ile misafirlerine daha fazla seçenek sunuyor.

SunExpress yurt içinde ise Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere İzmir'den Türkiye'nin 12 şehrine uçuş düzenliyor.

SunExpress, 2023'te İzmir'e/İzmir'den seyahat eden dış hat yolcularının yüzde 50'sinden fazlasını taşıyan havayolu şirketi olarak öne çıkıyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2023'te dış hatlarda 4,1 milyon yolcu ağırlarken, bu hatlarda 2,3 milyon yolcu SunExpress ile uçtu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, İzmir'i dünyaya, dünyayı İzmir'e bağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Kownatzki, "Bu yaz İzmir için sunduğumuz 7 yeni rota ile İzmir'de şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımıza ulaştık. İzmir, sadece yaz aylarında değil, her mevsimde farklı seyahat deneyimleri sunan bir şehir. Türkiye'nin turizm elçisi olarak, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin İzmir'in zengin tarihini, kültürel miraslarını ve eşsiz doğasını keşfetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'i tanıtmaya ve hem İzmir hem de Türkiye turizmine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Adnan Menderes Havalimanı, Türk Hava Yolları, Sunexpress, Lufthansa, Türkiye, İzmir, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SunExpress, 2024 yazında İzmir uçuşlarında kapasitesini artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:20:05. #1.11#
SON DAKİKA: SunExpress, 2024 yazında İzmir uçuşlarında kapasitesini artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement