Ekonomi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024 yazında İzmir uçuşlarında kapasitesini artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 yazında İzmir hattında 7 yeni rota sunan SunExpress, İzmir'den iç ve dış hatlarda haftada toplam 351 uçuş gerçekleştiriyor. Şirket, 2024'te 4,7 milyonu İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan olmak üzere toplamda 15 milyon yolcu taşımayı planlıyor.

SunExpress, İzmir'den toplamda 58 destinasyona aktarmasız uçuş sunuyor. Bu yaz İzmir'den Madrid, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Tiran ve Varşova olmak üzere 7 yeni rota ekleyen şirket, toplamda 46 dış hat noktasına uçuş düzenliyor. SunExpress ayrıca, mevcut birçok dış hat rotasında frekans artışı gerçekleştirerek İzmir'den haftada 271 dış hat uçuşu ile misafirlerine daha fazla seçenek sunuyor.

SunExpress yurt içinde ise Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere İzmir'den Türkiye'nin 12 şehrine uçuş düzenliyor.

SunExpress, 2023'te İzmir'e/İzmir'den seyahat eden dış hat yolcularının yüzde 50'sinden fazlasını taşıyan havayolu şirketi olarak öne çıkıyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2023'te dış hatlarda 4,1 milyon yolcu ağırlarken, bu hatlarda 2,3 milyon yolcu SunExpress ile uçtu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, İzmir'i dünyaya, dünyayı İzmir'e bağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Kownatzki, "Bu yaz İzmir için sunduğumuz 7 yeni rota ile İzmir'de şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımıza ulaştık. İzmir, sadece yaz aylarında değil, her mevsimde farklı seyahat deneyimleri sunan bir şehir. Türkiye'nin turizm elçisi olarak, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin İzmir'in zengin tarihini, kültürel miraslarını ve eşsiz doğasını keşfetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'i tanıtmaya ve hem İzmir hem de Türkiye turizmine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.