Esad sonrası sınır hareketlendi! Suriye'ye geçmek için bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Esad sonrası sınır hareketlendi! Suriye'ye geçmek için bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluşturdu

Geniş Video İzle

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de ithal ürün yasağı kalktı. Yeni dönemle birlikte Hatay'dan Suriye'ye giden tırların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi. Suriye tarafında artan vergiler zaman zaman soruna neden olsa da araçların geçişi devam ediyor.

20.01.2025 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti. Esad'ın yıkılmasıyla birlikte başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı.

UZUN KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı. Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret hacminin genişlemesi Hatay'da bulunan sınır kapılarına da yansıdı. Sınır kapılarında sayıları yaklaşık 2 bini bulan araç kapasitesine ulaşıldı. Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından artan vergilerden dolayı tüccarlar arası sorunlar yaşansa da sınır kapılarında araç kuyrukları kilometrelerce uzamış durumda. Sınır kapılarında oluşan devasa tır kuyrukları dron ile havadan görüntülendi.

"İŞLER AÇILIYOR"

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'ye sınırdan geçen araç sayısında gözle görülür oranda artış yaşandığını dile getiren tır şoförü Abdulhamit Bingöl, "Suriye'deki savaş bitmeden önce sıkı olduğu için gidemiyorduk. Beşar Esad'ın bize uyguladığı çok şeyler ve sıkıntıları vardı, o zamanlar bayağı rahatsızdı. Şimdi ise sıkıntı yok. Şu anda aşağı yukarı 400 araç geçerken savaş öncesinde 150 araç gidiyordu. Savaşın bitmesi Müslüman alemi için çok iyi oldu, şu anda işler yavaş yavaş açılıyor. Buradan Suriye'nin Azez, Afrin ve diğer bölgelerine gidiyoruz. Suriye devletinin uyguladığı belirli miktarda vergilerin artmasından dolayı burada eylem yapıldı. Vergiler nedeniyle bekliyoruz" dedi.

Esad sonrası sınır hareketlendi! Suriye'ye geçmek için bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluşturdu

"ARAÇ SAYISI ARTTI"

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte ticaret hacminin arttığını ve sınırdan geçen araç sayısında artış yaşandığını ifade eden tır şoförü Yücel Keskincik, "Şu anda ben salı gününden burada beklemekteyim. Bugün cumartesi daha pazartesiye kadar benim sıram gelmiyor. Cilvegözü sınır kapısından karşı tarafa geçiyoruz. Şu anda bu araçların burada beklemesi çok sıkıntı oluşturuyor. Biz geceleri yatamıyoruz. Savaşın bitmesiyle durum çok iyi gidiyor, şimdi geçişler eskiye göre daha iyi durumda. Eskiden ben burada sıra beklemiyordum. Boşaltmalarda sıra beklemiyorduk. Şu anda ben salı gününden beri burada bekliyorum" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİK KONUSU SÜPER"

Suriye devletinin yeni vergilerden dolayı tüccarların anlaşmazlık yaşadığını dile getiren tır şoförü Hüseyin Kızıldağ ise, "Savaşın bitmesiyle daha iyi oldu ama biraz sıkıntı yaşıyoruz. Suriye devletinin geçiş vergilerinde zam yapması, girişleri ve çıkışları biraz duraklattı. Buradaki güvenlik konusu süper gidiyor. Burada arabayı bırakıp gidiyoruz. Güvenliğimiz çok güzel sağlanıyor. Burada 6 gündür bekliyoruz, sırayla alıyorlar ve gidiyoruz. Önceden 3 günde geçiyorduk ama şimdi ise Suriye devletinin vergilerde zam yapmasından dolayı tüccarlar geri adım attı. Bu yüzden biraz sorun yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esad sonrası sınır hareketlendi! Suriye\'ye geçmek için bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluşturdu
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Dünya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esad sonrası sınır hareketlendi! Suriye'ye geçmek için bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    bedava gidiyordur 2 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türkiye israil savaşı olacak herhalde 1 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    akp hükümeti Esad'ın devirmesine yardımcı olmakla, bop çukurunda siyonist-emperyalist şeytanların ekmeğine bal sürdü. maalesef ülkemiz v bölge için büyük risklere de kapı aralamış oldular. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:06 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a soruşturma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
06:38 İsrail’in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
16:37 Göztepe’den Süper Lig tarihine geçen performans Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
16:05 İmza törenine damga vurdu: Solskjaer’den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt İmza törenine damga vurdu: Solskjaer'den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt
15:49 Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz
15:49 Solskjaer, Beşiktaş’ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı Solskjaer, Beşiktaş'ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı
15:39 Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi
15:34 Son kararı kim verecek Solskjaer’den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri Son kararı kim verecek? Solskjaer'den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:19 Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’taki maaşı belli oldu Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu
15:14 Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 10:24:20. #1.12#
SON DAKİKA: Esad sonrası sınır hareketlendi! Suriye'ye geçmek için bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.