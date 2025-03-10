Tahran-Van Yolcu Treni Seferleri 5 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başladı

Pandemi nedeniyle ara verilen Tahran- Van yolcu tren seferleri, 5 yıl aradan sonra bugün yeniden başladı.

İran ve Türkiye arasında önemli bir ulaşım köprüsü olan Van-Tahran treni, düzenli seferleriyle bölge halkına tekrar hizmet vermeye başladı. Dün saat 12.35'te Tahran'dan hareket eden ilk tren, bugün saat 11.00'de Van Garı'na ulaştı. Toplam 40 kişilik kapasiteli, 7 kuşetli vagonlu trenle İran'dan gelen 200 yolcu, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları, TCDD Van Lojistik Müdürü Tahirhan Gencer, Van TSO Başkanı Necdet Takva ve diğer kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Uzun bir aranın ardından seferlerin başlaması yolcular tarafından memnuniyetle karşılanırken, bu hattın iki ülke arasındaki turizm ve ticarete önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. Yaklaşık 22 saat süren yolculuğun ardından Van'a ulaşan 200 İranlı yolcu, Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsleriyle kent merkezine geçti.

Konuya ilişkin konuşan TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, 5 yıl aradan sonra İran ile Türkiye arasındaki yolcu taşımacılığının bugün yeniden başladığını belirtti. Seferlerin yalnızca yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmayıp kültürel anlamda da iki ülke arasında önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Çakıroğlu, "Geçmişte de var olan bu hat, Tahran ile Van arasında 10 binden fazla yolcu taşımıştı. Bugün bu projeyi tekrar hayata geçirmek, böyle bir yolculuğa duyulan ihtiyacın ne kadar gerçekçi ve rasyonel olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu nedenle büyük bir mutluluk içindeyiz ve yolcularımızı heyecanla bekliyoruz. 280 yolcu kapasiteli, 7 vagondan oluşan trenimiz, 1070 km'lik bir güzergahta 22 saat sürecek bir yolculuk gerçekleştirecek. Seferler haftada iki kez düzenlenecek; hem Tahran'dan Van'a hem de Van'dan Tahran'a yolculuk yapılacak. Bu seferlerin hem Van'a hem de Tahran'a önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Özellikle İran tarafında yoğun bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Biletler hem Türkiye'de hem de İran'da gişelerden ve internet üzerinden satışa sunulmuş durumda. Yolcular, mobil uygulamalar veya internet aracılığıyla kolayca biletlerini satın alabilirler. Bu işbirliğinin güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Van TSO Başkanı Necdet Takva ise tren seferlerinin bölgesel kalkınma, ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi, turizm hareketliliği ve yerel ticaretin canlanması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere her iki ülkenin yetkililerine, sürecin kesintiye uğramaması adına gerekli adımları atmaları çağrısında bulunuyorum. Demiryollarının küresel lojistikteki yeri ve önemini göz önüne aldığımızda, bu seferlerin sadece Van'ı değil, bölgedeki diğer kentleri de batı illerine daha modern ve hızlı bir demiryolu altyapısıyla bağlayacağını öngörüyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) olarak biz de sürece katkı sunmak ve farkındalığı artırmak amacıyla önümüzdeki hafta bir heyetle İran'a bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Tebriz mi, Tahran mı olacağına henüz karar vermedik, ancak bu girişimin iki ülke arasındaki ticari ve turistik bağları güçlendireceğine inanıyoruz. Bu seferlerin yalnızca turizmi değil, aynı zamanda günübirlik ticaret, yeme-içme sektörü ve birçok diğer alanı da olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Ancak bu noktada tekrar vurgulamak isterim ki bu süreç sürdürülebilir olmalı ve herhangi bir sebeple sekteye uğratılmamalıdır" diye konuştu.

Öte yandan, Tahran-Van tren seferleri artık düzenli olarak devam edecek. Buna göre; Tahran'dan pazar ve çarşamba günleri saat 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günleri saat 20.00'de hareket edecek. Türkiye'de biletler, TCDD Taşımacılık AŞ'nin Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci ve Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van'daki gişelerinden temin edilebilecek. - VAN