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Tarım Sektörü Tüm Zamanların En Yüksek İhracatına İmza Attı - Son Dakika
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Tarım Sektörü Tüm Zamanların En Yüksek İhracatına İmza Attı

Tarım sektörü, geçen yıl 35 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı. Jeopolitik riskler, arza yönelik endişelerin hakim olması, kuraklık ve küresel çapta gıdaya erişime dair sıkıntıların devam ettiği bir ortamda Türkiye'nin tarım ürünlerine talep artışı sürdü. Üretim ve ihracata öncelik veren ekonomi politikaları da Türkiye'nin tarım ihracatına katkıda bulundu.

Tarım Sektörü Tüm Zamanların En Yüksek İhracatına İmza Attı
13.01.2024 - 11:16,
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Tarım sektörü, geçen yıl 35 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı.

Tarım sektörü, ihracatta geçen yıl da rekorlarına devam etti.

Jeopolitik riskler, arza yönelik endişelerin hakim olması, kuraklık ve küresel çapta gıdaya erişime dair sıkıntıların devam ettiği bir ortamda Türkiye'nin tarım ürünlerine talep artışı sürdü.

Üretim ve ihracata öncelik veren ekonomi politikaları da Türkiye'nin tarım ihracatına katkıda bulundu. Tarım sektörü temsilcilerinin hem kaliteyi koruyup hem de verimi artırmaları da ürünlerin dünya çapında talep görmesini sağladı. Lisanslı depoculukta nitelikli yatırım kapasitesinin artması ise tarım sektörünü dış satımda dünyada rekabetçi hale getiren unsurlar arasında yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin tarım ihracatı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artışla 35 milyar 164 milyon 253 bin dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Tarım ihracatı geçen yılki ülke ihracatının yüzde 15,9'unu oluşturdu.

4 sektör ihracatta rekor kırdı

Söz konusu dönemde, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 12 milyar 378 milyon 672 bin dolar, yaş meyve ve sebze 3 milyar 492 milyon 314 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 1 milyar 610 milyon 304 bin dolar, zeytin ve zeytin yağı sektörü 871 milyon 666 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı.

Geçen yıl hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 8, yaş meyve ve sebze yüzde 18,3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 2,7, zeytin ve zeytin yağı sektörü yüzde 75,9 ihracat artışı kaydetti.

Hububat sektörü Irak'a 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

Geçen yıl en fazla dış satımı hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri Irak'a, yaş meyve ve sebze Rusya Federasyonu'na, kuru meyve ve mamulleri Almanya'ya, zeytin ve zeytinyağı sektörü İspanya'ya yaptı.

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 123 milyon 367 bin dolar, Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze sektörü 957 milyon 969 bin dolar, Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri 221 milyon 70 bin dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı sektörü 270 milyon 133 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri İstanbul'dan 3 milyar 540 milyon 520 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Mersin'den 900 milyon 666 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

İzmir'den de 537 milyon 774 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri, 381 milyon 775 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2022 yılında tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı şöyle:

1 OCAK - 31 ARALıK
SEKTÖRLER20222023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)
TARIM34.212.78035.164.2532,815,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER21.714.16523.693.6119,110,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 11.460.71812.378.6728,05,6
Yaş Meyve ve Sebze 2.951.9563.492.31418,31,6
Meyve Sebze Mamulleri 2.524.5302.416.443-4,31,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.568.5391.610.3042,70,7
Fındık ve Mamulleri 1.746.9251.866.7356,90,8
Zeytin ve Zeytinyağı 495.463871.66675,90,4
Tütün 828.871922.33711,30,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri137.163135.139-1,50,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER4.063.5813.486.857-14,21,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller4.063.5813.486.857-14,21,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ8.435.0357.983.785-5,33,6
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri8.435.0357.983.785-5,33,6

Kaynak: AA
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