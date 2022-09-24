Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta biber hasadına katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlık olarak kent tarımına önem verdiklerini belirterek, "Burada gerek açıkta üretim gerekse örtü altı serada üretim teşviklerimiz arasında olacak ve bu konuda sübvansiyonlu krediler, üreticilerimize her türlü destekler sonuna kadar temin edilecektir." dedi.

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde biber hasadına katıldı. Biber hasadı da yapan Kirişci, işçilerle sohbet etti.

Üreticilerin en mutlu günlerinin hasat dönemi olduğunu dile getiren Kirişci, illerin ihtiyaç duyulan gıda maddelerini üretme konusunda bir irade ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Kirişci, ürünlerin tazeliğinin kaybolmaması, lojistik maliyetlerinin azaltılması, üretim yapılması ve ürünlerin katettiği yolu kısaltıp egzoz emisyonunu azaltmanın önemli olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Kent tarımına Bakanlık olarak önem veriyoruz ve bu konuda inşallah kampanya başlatıyoruz. Burada gerek açıkta üretim gerekse örtü altı serada üretim teşviklerimiz arasında olacak ve bu konuda sübvansiyonlu krediler, üreticilerimize her türlü destekler sonuna kadar temin edilecektir. Buradaki hassasiyet gösterdiğimiz, önceliğimiz husus, eğer jeotermal varsa bu bizim için ilk sırada yer alacak. Çünkü jeotermalle biz yılın neredeyse 11 ayı üretim yapabilme imkanımız olacaktır. Biz bunun ilkini İzmir Dikili'de temelini attık orada bir sera OSB inşa ediyoruz. Daha sonra Nevşehir Kozaklı için gerekli belgeleri, olurları verdik, imzaladık ve geçtiğimiz günlerde Ağrı Diyadin'de eksi 35 dereceyi gören bir yerde jeotermalle ısıtılan seraların temel atma törenine katıldık. İnşallah tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraşımız'da da özellikle jeotermal olan bölgeler dahil olmak üzere örtü altı yetiştiriciliğini, serada üretimi destekliyor olacağız."

"Hassasiyetimizi sürdürüyoruz"

Bakan Kirişci, çocukluk yıllarındaki biber kurutma yönteminin geride kaldığını, olabildiğince hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Kesinlikle biz gıda güvenilirliği adına bu konulardaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Tarım üretiyor ama gıdaya dönüştürülürken arada bir sanayi var. Biberle ilgili sanayide bir atıl kapasite olduğunu biliyorum bu konularda da ya bizim üretimi artırıyor olmamız lazım veya bu alanda faaliyet gösterenleri, üretim yapanları değiştiriyor ve dönüştürüyor olmamız lazım. Böyle bir riskin olduğunu da belirtmek istiyorum. Memleketimiz kendi adıyla anılan bu güzel biberle ilgili de inşallah biberin her türlüsünü yetiştiren bir il olarak anılacak."

Bakan Kirişci daha sonra Kahramanmaraş Ticaret Borsasını ziyaret etti.