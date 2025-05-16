Tarıma Don ve Kuraklık Darbesi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarıma Don ve Kuraklık Darbesi

Tarıma Don ve Kuraklık Darbesi

TZOB Başkanı Bayraktar, 2024'te 1257 afet yaşandığını, çiftçilerin borçların yapılandırılmasını istediğini belirtti.

16.05.2025 17:30
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TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "2024 yılında bin 257 civarında afet yaşadık. 2025 yılına girdiğimizde bu afetler hızlı bir şekilde devam ediyor. Ziyaret ettiğimiz 22 vilayette don afeti tarımsal üretime çok ciddi manada zarar verdi. Türkiye'de 65 vilayetimiz don felaketinden maalesef zarar gördü; çiftçilerimiz banka borçlarının yapılandırılmasını istiyor" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyet, Mardin'de kuru tarım alanlarında bu yıl yaşanan kuraklıktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Artuklu ilçesine bağlı kırsal Boztepe Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, doğal afetlerin tarım sektörüne zarar vermeye devam ettiğini ifade ederek, "2024 yılında bin 257 civarında afet yaşadık. 2025 yılına girdiğimizde bu afetler hızlı bir şekilde devam ediyor. Sadece afetlerin sayısı artmıyor, zarar veren afetlerin şiddeti de artıyor. Ziyaret ettiğimiz 22 vilayette don afeti tarımsal üretime çok ciddi manada zarar verdi. Türkiye'de 65 vilayetimiz don felaketinden maalesef zarar gördü. Sahada bu tespitleri yaptıktan sonra Ankara'da hem Cumhurbaşkanı hem de ilgili bakanlara bu bölgede gördüklerimizi, üreticilerimize sıkıntılarını aktarıyoruz. Kendilerinden de yardım talebinde bulunuyoruz" dedi.

'ÇOK CİDDİ MEVSİMSEL KAYMALAR VAR'

Güneydoğu'da mevsimsel kaymalar nedeniyle bitkisel üretimde üretim ve verimlilikte kalitenin düştüğünü ifade eden Bayraktar, "2024 Ekim ayından 2025 Nisan sonuna kadar 7,5 aydır çok ciddi manada kuraklık yaşıyoruz. Bu bölge de tabii yağış almadı. Çok ciddi mevsimsel kaymalar var. Bu mevsimsel kaymalar bitkisel üretimde hem üretimi hem verimliliği hem de kaliteyi kaybetmemize neden oluyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi, özellikle buğday üretiminde arpa ve mercimek üretiminde çok önemli bir bölgemiz olup mercimek üretiminin yüzde 90'ını bu bölge karşılıyor. Buğday üretiminin yüzde 20'sini ve arpa üretiminin de yüzde 15'ini yine bu bölge karşılıyor. Özellikle kurak alanda bu bölgede yüzde 100'lere varan oranda hem mercimekte hem buğdayda hem arpada zarar görüyor. Şanlıurfa ilimizde de bu ürünlerde yüzde yüzler mertebesinde zarar var. Mardin'de de bu ürünlerde ciddi oranda zarar var. Hem oda başkanlarından aldığımız bilgilere göre hem tarım müdürlüklerimizden aldığımız bilgilere göre bunu tespit etmiş bulunuyoruz. Zaten alanda da kendimiz geldiğimizde bunu kendi gözlerimizle de görüyoruz" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLER BANKA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINI İSTİYOR'

Tarım sektörünün çok hızlı göç verdiğini ve çiftçilere sahip çıkılması gerektiğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Tarımda yaş 59'a geldi, önümüzdeki yıl bu 60'a gelecek. Artık gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. 18-32 yaş arasındaki gençlerimizin oranı yüzde 5'lere kadar düştü. Bu tarımsal üretimin önünde bu ülkenin gıda güvenliğini sağlama noktasında çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Onun için bu afetlerin de göç vermesini istemiyoruz. Bu afetler göç vermesin istiyorsak, bu gibi durumlarda böyle zamanlarda çiftçimizin arkasında durmamız lazım. Çiftçilerimizin birtakım beklentileri var. Bu beklentiler özellikle don afetinde de ifade ettiğimiz gibi çiftçilerimiz nakit yardımı istiyorlar. Bu nakit yardımlarını çiftçimize ulaşması önemlidir. Bunun dışında çiftçilerimizin banka borçları var. Hem devlet bankalarına hem tarım kredi kooperatiflerine hem de özel bankalara borçları var. Çiftçilerimiz banka borçlarının yapılandırılmasını istiyorlar. Bakın bunu iki nedenle istiyorlar. Bir tanesi ailelerinin çoluk çocuklarının ihtiyacını karşılamaları, ikincisi de 'Biz tarımdan kopmak istemiyoruz' diye çağrıda bulunuyorlar. 'Tarımda kalmamız isteniyorsa bize yardım yapılmalı' diyorlar. Sosyal Güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi, genç çiftçilerimizin bir kısmının tarımda, tarlada kalmasını, sağlayabilir. Bunu da hükümetimizden talep ettik. Tarımdan kopan gençler, gittikleri yerde asgari ücretle çalışıyorlar. Nüfusun bugün 59 yaşına gelmesi de tamamen bununla alakalı. Öyle bir süreç yaşıyoruz ki bu süreçte ülkenin gıda güvenliğini sağlamak istiyorsak yelkenleri tarıma çevireceğiz. Çiftçimize daha fazla destek vereceğiz. Doğal afetler karşısında çiftçimizi koruyacağız, yardımcı olacağız. Tarlada üretimde kalmasını sağlayacağız."

Kaynak: DHA

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