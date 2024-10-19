Tekirdağ'da "Türk Dünyası İş Formu" düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Tekirdağ'da "Türk Dünyası İş Formu" düzenlendi

Tekirdağ\'da "Türk Dünyası İş Formu" düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş temsilcilerinin katılımıyla "Türk Dünyası İş Formu" gerçekleştirildi.

19.10.2024 17:47
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan iş temsilcilerinin katılımıyla "Türk Dünyası İş Formu" gerçekleştirildi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde odanın Enis Sülün Gösteri Merkezi ve Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, üç ülke arasındaki ticari iş birlikleri, iş fırsatları ve ortak çalışmalar görüşüldü.

Programa telekonferans ile katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'yi uluslararası kamuoyuna daha fazla tanıtmak, kabul ettirmek ve en sonunda tanınmayı sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

KKTC'nin ekonomik yapısının güçlenmesi için var güçleriyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Tatar, "Burada çok iyi sanayiciler ve ticaret insanları vardır. Bu topraklara ve devlete inanmış, devlete güvenmiş, kazandıklarını sürekli olarak buraya yatırım yapanlar vardır." dedi.

Tatar, her türlü kısıtlama ve ambargolara rağmen KKTC'nin geliştiğini dile getirdi.

KKTC'nin özellikle turizm alanı başta olmak üzere farklı sektörlerde ilerleme kaydettiğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Turizm sektöründe başarılarımız var. 30 bin yatak kapasitesini geçmekte olan turizm sektörü diğer konut sektörüyle 50 bin yatağı buldu. İzolasyon, ambargolar ve kısıtlamalara rağmen turizm sektörü bir marka değerine ulaştı. Bunun yanında üniversitelerimizde 100 bine yakın öğrencimiz öğrenim görüyor. Türkiye'den getirilen su projesiyle tarımın verimliliğiyle ilgili gelişmeler, hizmet sektörü, teknoloji alanındaki AR-GE çalışmalarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gerçekten de hiç tahmin edemeyecekleri bir noktaya gelmiştir."

Tatar, Kıbrıs Türklerinin mücadelesine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine de teşekkür etti.

KKTC'nin önemli bir noktaya geldiğini ve Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Tatar, "Bizlerin bir üniter yapıya evrilecek ve dolayısıyla çoğunluğun azınlığı yöneteceği, özellikle Avrupa Birliği içerisinde bizleri ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'yle bağlarımızı kopartacak bir tehlikeye asla onay vermeyiz. Onun için biz Avrupa Birliği'nde dahi olsa iki egemen devletin iş birliğiyle burada bir çözümü ve elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir Türk devleti olarak ana vatanla ve Türk dünyasıyla ilişkileri eskiden olduğu gibi devam etmeliyiz." diye konuştu.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren ise Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin dost ve kardeş ülkeler olduğunu söyledi.

Ana vatan Türkiye'nin her zaman KKTC ve Azerbaycan'a destek verdiğini belirten Eren, üç ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin en üst seviyede olduğunu ve iş birliklerinin artarak sürmesi temennisinde bulundu.

KKTC Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgay Deniz, Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan'da programda bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'deki iş fırsatları ve ortak çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı.

Programa AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, oda ve borsa başkanlarıyla sektör temsilcileri katıldı.

Sibel Tatar himayesinde panel gerçekleştirildi

Türk Dünyası İş Formu'nun ardından Sibel Tatar himayesinde "Türk Dünyasında Kadınların Sanatsal Başarı Hikayeleri Paneli" gerçekleştirildi.

Tatar, kültür ve sanat etkinliklerinin toplumların gelişmesinde çok önemli olduğunu söyledi.

KKTC'de bu alanda önemli faaliyetler yapıldığını dile getiren Tatar, "Adada var olan sanatın altını çeşitli şekillerde çizmeye ve buna dikkat çekmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da 'Türk Dünyası İş Formu' düzenlendi - Son Dakika

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