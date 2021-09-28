Üye Girişi
TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar - Son Dakika

TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar

28.09.2021 17:26

Zonguldak'ta 5 okuldan bir araya gelen 16 lise öğrencisi, 6 günde yaptıkları 15 bin TL maliyetli 'The Gaca' adını verdikleri elektrikli araçla TEKNOFEST'te jüri özel ödülünün sahibi oldular.

Zonguldak Fen Lisesi, Zonguldak Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Çelikel Lisesi, İMKB Anadolu Lisesi ile Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 16 öğrenci, takım öğretmenleri Tolunay ve Neriman Demirci çiftiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e hazırlandı. TÜBİTAK sponsorluğunda 6 günde 15 bin TL'ye elektrikli araç yapan 16 öğrenci, araca Zonguldak'ın en eski yerleşim yeri olan Gaca bölgesinin adını verdi. 'The Gaca' adı verilen elektrikli araçla TEKNOFEST'e katılan öğrenciler, efficiency elektrikli araç yarışlarına katıldı ve jüri özel ödülünü almaya hak kazandı.

6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te kupa aldılar

"ÖĞRENCİLERİMİZ KENDİLERİNİ İSPAT ETTİ"

Takım öğretmeni Tolunay Demirci, öğrencilerin kısa sürede hazırlandıkları TEKNOFEST yarışmasına önemli bir ödül aldıklarını söyledi. TEKNOFEST'in öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade eden Demirci, "Burada amaç lise öğrencilerimizin elektrikli bir araç yaparak en verimli şekilde yarışı bitirmeleriydi. Bu öğrenciler, kendi imkanlarıyla birlikte çalışarak aracı oluşturdu. Toplam 16 öğrenci, körfez pistinde aracı baştan sona yeniden yaptı. Öğrencilerimiz baştan aşağıya aracı yeniden yapınca kurul özel ödülünü almaya layık görüldüler. Öğrenciler çok mutlu. Gayet başarılı bir sunum yaptılar. Bakanımız Mustafa Varank ile Selçuk Bayraktar çok ilgiliydiler. Öğrencilerimizin kendilerini burada ispat ettiler. Proje yapabildiklerini gösterdiler. Bizim asıl ödülümüz kazandığımız öğrenciler" dedi.

6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te kupa aldılar

"ÇOK YORUCUYDU ANCAK SONUCU GÜZEL OLDU"

İMKB Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Büşra Keskin (15) de TEKNOFEST'ten hem ödülle hem de birçok tecrübeyle döndüklerini söyledi. İmkan verilmesi halinde daha büyük projeleri yapabileceklerini belirten Keskin, "6 gün bir süreçte aracımızı yaptık. Çok kısa süremiz kalmıştı ama iyi bir ekip çalışmasıyla aracımızı yaptık. Çok büyük azim ve gayretle mücadele ettik. Çok yorucuydu ancak sonucu güzel oldu. Çok heyecanlıydı. Kendimizi çok güzel geliştirme imkanı yakaladık" diye konuştu.

6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te kupa aldılar
6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te kupa aldılar
TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar
TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar
TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar
TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar
TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar

Türk Lirası, Zonguldak, Tragger, Lise, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu 18:11 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi 18:01 Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası 17:31 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
Fahriye Evcen, 17:21 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek 17:04 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor 16:55 Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor
Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi 15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı 15:28 Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar         
18:22
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu         
17:47
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz         
17:28
Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor         
17:08
Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları         
16:57
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor         
15:31
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Kuraklık kuru inciri de vurdu! Kilosu 100 liraya kadar çıktı Kuraklık kuru inciri de vurdu! Kilosu 100 liraya kadar çıktı         
13:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 18:48:05. #1.11#
SON DAKİKA: TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement