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TEKNOFEST'te en çevreci projeler ödüllendirildi - Son Dakika

TEKNOFEST'te en çevreci projeler ödüllendirildi

27.09.2021 18:01
TEKNOFEST'te en çevreci projeler ödüllendirildi, System.String[]

TEKNOFEST'in ana paydaşlarından Sanko Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması"nda "Lise" ve "Üniversite ve Üstü" kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

TEKNOFEST'in ana paydaşlarından Sanko Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması"nda "Lise" ve "Üniversite ve Üstü" kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Sanko Holding açıklamasına göre, "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması"nın "Lise" ve "Üniversite ve Üstü" kategorilerinde derece kazanan takımlara ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sanko Holding Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Ulutaş birlikte takdim etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Ömer Kara, uzakyol gemi kaptanı Mustafa Özyürek, İstanbul Teknik Üniversitesi Açık Deniz Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Ümit Eynihan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Şeyda Tuysuz, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ayça Karakayalı, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi Furkan Sarı, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi Şaban Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi Ayşenur Seyrekbasan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Helin Çeçen'den oluşan "ITU BEES R&D TEAM", "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması" "Üniversite ve Üstü" kategorisinde "Thermotech (Isıl Pil Tuğla)" projesiyle birincilik elde etti.

Zile Gençlik Merkezi öğrencileri Fatma Betül Kalem ve Zeynep Melda Dicle'den oluşan "Ekoloji Elçiler Takımı", danışman öğretmenleri Selami Dicle rehberliğinde geliştirdikleri "Kavuzpan (Pirincin dış kabuğundan yalıtım harcı)" projesiyle "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması" "Lise" kategorisinde birinci oldu.

Projeler Sanko Enerji Grubu'nun da yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması"na 2 bin 462 başvuru oldu. Başvurular incelendikten sonra 85 proje finale kaldı. TEKNOFEST finalinde 6 gün boyunca yarışan projeler, alanında uzman akademisyenlerden ve Sanko Enerji Grubu mühendislerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmada; "Hibrit Termofotovoltaik Paneller", "Gıda Atıklarından Seri Biyoplastik Üretimi ve Doğaya Geri Dönüşü", "Klima, Kombi Gibi Ortam Isısını Kontrol Eden Makinelerde Havadaki Su Buharından Oluşan Suyun Islahı ve İçerik İzleme Sistemi", "Lastik Enerjisi" gibi yenilikçi projeler yer aldı.

85 projenin mücadele ettiği yarışmada ilk 3'e giren takımlar ve ödüller ise şu şekilde sıralandı:

"Üniversite ve Üzeri Kategorisi: Birinci: ITU BEES R&D TEAM, İkinci: ProLis, Üçüncü: ITU BEES R&D TEAM. Lise Kategorisi: Birinci: Ekoloji Elçileri, İkinci: Turn-a, Üçüncü: Duyarlı_Genç"

Yarışmada, "Üniversite ve Üzeri" kategorisinde birinci takıma 15 bin TL, ikinci takıma 10 bin TL ve üçüncü takıma 5 bin TL ödül verilirken, "Lise" kategorisinde ise ödüller sırasıyla 12 bin TL, 7 bin TL ve 4 bin TL olarak gerçekleşti. Ayrıca her iki kategorinin birinci takımları en iyi sunum ödülüne de değer görülerek plaket verildi.

Yaklaşık 1.000 MW kurulu güçle, yüzde yüz yenilenebilir kaynaklardan doğa dostu enerji üreten Sanko Enerji Grubu jüri üyeleri, TEKNOFEST aracılığı ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği kültürünün oluşturulması ile verimlilik ve çevre konularında farkındalığı artıracak yenilikçi ve teknolojik fikirleri desteklemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

"Atık ısı olarak atmosfere salınan enerji ekosistemi olumsuz etkiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Kara, TEKNOFEST'te "Isıl Pil Tuğla (Thermotech)" projesiyle birincilik elde ettiklerini belirterek, enerjinin dünyanın ve geleceğin en büyük ihtiyaçları arasında yer aldığını ve büyük bölümünün fosil yakıtlarla sağlandığını ifade etti. Kara, atık ısı olarak atmosfere salınan enerjinin ekosistemi olumsuz etkilediğini ve küresel ısınmayı tetiklediğini aktardı.

"Gençlerin ufkunu açan TEKNOFEST yönetimine teşekkür ederim"

Zile Gençlik Merkezi öğrencileri Zeynep Melda Dicle ve Fatma Betül Kalem de geliştirdikleri projeyle çeltik bitkisinin yüzde 20'sini teşkil eden ve fabrikalarda pirinç üretimi sırasında yan ürün olarak çıkan kavuz ile Türkiye'de fazla miktarda bulunan kalsiyum karbonat (tatlı kireç), kendir yününden "Kavuzpan" adını verdikleri yalıtım harcı üretti.

Öğrencilerin buluşu ısı yalıtım malzemesi doğal erişilebilir uygulanışı kolay olup günümüzdeki mevcut yalıtım malzemelerinin kullanımının mümkün olmadığı özellikle de yöresel mimariye sahip kerpiç yapıtların tarihi dokusuna uyumlu bir malzeme olması bakımından önem taşıyor.

"Üniversite ve Üstü" kategorisinde Prolis Takımı, "Yüksek Permanslı Lityum Sülfür Batarya Tasarımı" projesiyle ikinci olurken, ITU BEES R&D TEAM, "Pressure Gain (Basınç Kazanımı)" projesiyle üçüncü oldu.Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması "Lise" kategorisinde ise Turn-a Takımı Makroliz projesiyle (Su Tasarrufu) ikincilik elde ederken, Duyarlı Genç Takımı da Yenilenebilir Enerji Tabanlı Hayat Kurtaran Cam projesiyle üçüncü oldu.

"Üniversite ve Üstü" kategorisinin birincisi "Thermotech (Isıl Pil Tuğla)" projeleri ile "Lise" kategorisinin birincisi "Kavuzpan" projesi "En İyi Sunum" ödülüne de değer görüldü.

Sanko Holding, Üniversite, Enerji, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST'te en çevreci projeler ödüllendirildi - Son Dakika Ekonomi


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