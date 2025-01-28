TESK Başkanı Palandöken'den Gıda Tedarikçilerine İndirim Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken'den Gıda Tedarikçilerine İndirim Çağrısı

TESK Başkanı Palandöken\'den Gıda Tedarikçilerine İndirim Çağrısı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, gıda enflasyonu ile mücadele için uluslararası ve yerli gıda tedarikçilerine yüzde 10-25 indirim yapmaları yönünde çağrıda bulundu. ANFAŞ FoodProduct Fuarı'nda konuşan Palandöken, bu ay yapılacak indirimlerin halk için bir jest olacağını belirtti.

28.01.2025 14:36  Güncelleme: 15:08
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, uluslararası ve yerli gıda tedarikçisi firmalara çağrıda bulunarak, "En azından bu ay yüzde 10-25'lik bir indirimle jest ayı olsun. Halkımızın gıda enflasyonuna yardımcı olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

31. ANFAŞ FoodProduct - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, Antalya'nın Aksu ilçesindeki ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Açılışa Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Arif Çetin, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve davetliler katıldı.

PALANDÖKEN'DEN BIDI'YA: NE BULURSAN YİYECEKSİN

70'den fazla il ve 50'nin üzerinde ülkeden katılımcıların stant açtığı fuarda, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, hasta olduğu için konuşmasını kısa tuttu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken konuşmasında Bıdı'ya seslenerek, sağlığına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, "Fuarın kurucusu Ali Bıdı burada. Bu insan ne yer ne içer, bu işe, bu fuara çok meraklı. Tarımsal beslenen bir büyüğümüz. Biraz rahatsız bugün, çok konuşamadı ve neşesi de yerinde değil. Yemeden, içmeden ancak bu kadar olur. O nedenle ne bulursan yiyeceksin. Bazıları bulamadığı için yiyemiyor, siz de çok nimetlerden istifade ettiğiniz için yiyemiyorsunuz" dedi.

'TEMEL GIDADA BİR İNDİRİM OLURSA GÜNÜN ANISI OLUR'

Palandöken, fuardaki hem uluslararası tedarikçi ve üretici firmalar ile yerli firmalara çağrıda bulundu. Gıda enflasyonunda vatandaşa bir güzellik yapılması gerektiğini belirten Palandöken, "Yeme içme sektörünün ne kadar önemli olduğunu ve fiyatların yükselmesindeki paylarının ne kadar yüksek olduğu fuarı birlikte icra ediyoruz. Bu fuarın ana amacı, Antalya turizmine katkı sunmak ve üretici firmalarla uluslararası firmalarla bir araya getirilmesi. En azından bu ay, yüzde 10-25'lik bir indirimle jest ayı olsun. Halkımızın gıda enflasyonuna yardımcı olmalarını tavsiye ediyorum. Temel gıdada bir indirim olursa günün anısı olur" diye konuştu.

Emekli Orgeneral Arif Çetin, davetli olarak geldiği fuar açılışında konuştu. Fuarın katkılarının önemli olduğunu belirten Çetin, gıdanın önemine değinerek, "Asker olduğumuz için en etkili silah ne diye düşünürsek, geleceğin nükleer ve atom silahı, gıda ve enerjidir" dedi.

'YEMEDEN, İÇMEDEN NE YAZIK Kİ YAŞAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Antalya Valisi Hulusi Şahin de bir konuşma yaptı. Bu yıl gıda sektörüne yönelik denetimlerin daha da sıklaşacağını belirten Vali Şahin, Malatya Valisi olduğu dönemde, gıdanın önemini deprem bölgesinde bir kez daha gördüğünü anlattı. Enkaz altında vatandaşların kurtarılması için çalışmalar sürerken bir yandan da yeme ve içme organizasyonu yapıldığını anlatan Vali Şahin, "Soğuk, barınma bir şekilde çözülüyor. Deprem bölgesindeki enkaz altındaki insanları kurtarmak için bile uğraş verilirken bir yanda da ne yenilip içilecek organizasyonu yapılıyordu. Yemeden, içmeden ne yazık ki yaşamak mümkün olmuyor" dedi.

'KAÇAK İÇKİ' UYARISI

Kaçak içkilerden yaşamını yitirenlere de dikkati çeken Vali Şahin, "Son dönemde özellikle gündeme gelen kaçak içkiler nedeniyle büyük kayıplar yaşadığımız günlerde gıda tedarik zincirinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Firmalarımıza alacakları ya da satacakları gıda ürünlerinde ana unsurun tarladan tabağa ya da bardağa tüm süreçlerin hem standart hem de kontrol edilebilir olduğunun gözetilmesini tavsiye ediyorum. Alan satan herkes, mutlaka bir önceki aşamada ne şekilde geldiğini incelemeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den Gıda Tedarikçilerine İndirim Çağrısı - Son Dakika

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