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TETSİAD Başkanı Bayram "HOMETEX 2022 İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

TETSİAD Başkanı Bayram "HOMETEX 2022 İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

12.11.2021 22:56
TETSİAD Başkanı Bayram "HOMETEX 2022 İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, yılın ilk 6 ayındaki ev tekstili ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artırarak 1,8 milyar dolara çıkardıklarını söyledi.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, yılın ilk 6 ayındaki ev tekstili ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artırarak 1,8 milyar dolara çıkardıklarını söyledi.

"Daha Güçlü ve Daha Katılımcı HOMETEX" sloganıyla Merkezefendi ilçesindeki otelde gerçekleştirilen "HOMETEX 2022 Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı İstişare Toplantısı"nda konuşan Bayram, hem sektörel değerlendirme yapmak hem de fuar konusunda bilgi vermek için bir araya geldiklerini anlattı.

Bayram, dokuma kültürü ile kendisini ispat eden, bu alanda dünya markası haline gelen Denizli'nin özellikle havlu ve bornoz üretimiyle tekstilin anavatanı olduğunu vurguladı.

Kentten ülkenin havlu ve bornoz ihracatının yüzde 70'inin, nevresim ihracatının yüzde 55'inin gerçekleştirildiğini belirten Bayram, "Şehirde ev tekstili sektörünün de içinde bulunduğu hazır giyim sektörünün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 40'tır. Avrupa'dan Amerika'ya, Uzak Doğu'dan Afrika'ya kadar yaklaşık 180 ülkeye ihracat yapan ve ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 9. kenti olan Denizli, en son Almanya'daki 25 bin metrekare alan üzerinde kurulum yaptığımız Frankfurt Fuarı'na 70 firma ile katılım sağlayarak iddiasını göstermiştir." dedi.

Bayram, 180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip sektörün kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak milli gelire en fazla katma değer sağlayan sektörlerden birisi olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılının ilk 6 ayındaki ev tekstili ihracatımızı, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 49 arttırarak 1,8 milyar dolara çıkardık. 2020 yılında yaklaşık 90 milyar dolar olarak gerçekleşen ve 2025'te 130 milyar doları bulması öngörülen dünya ev tekstili ihracatının en büyükleri arasında yer alan Türkiye, Çin, Hindistan ve Pakistan'dan sonra 4. sıradadır. Avrupa'nın ise en büyüğüyüz. Önümüzdeki dönemde daha da güçlü olacağımıza inanıyorum."

Uluslararası, ulusal veya yerel nitelikteki fuarların, yapıldığı kentin marka değerini arttıran, dünya ticari hayatındaki rekabet gücünü yükselten, sosyal ve kültürel bağlarını kuvvetlendiren, halkın yüksek refah seviyesine ulaşmasını sağlayan organizasyonlar olduğunu vurgulayan Bayram, "Özellikle uluslararası fuarlar bir sektörün uluslararası oyuncularını bir araya getirirken siyasi ve coğrafi engelleri ortadan kaldırarak çok uluslu bir etkileşime de imkan sağlamaktadır. Farklı ülkelerden katılımcıların ve ziyaretçilerin fuar ortamında farklı kültürleri tanımasına ve dostane ilişkiler geliştirmesine yardım etmektedir." diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye'nin tekstilde dünyada dördüncü ihracatçı ülke olduğunu belirterek, 3,5 milyar dolarlık ihracatıyla, kilogram başı 8 dolarlık ihracat değeriyle gerçekten orta üst segmentte ve orta yüksek teknolojide ürün üreten, tasarımıyla, dizaynıyla ve koleksiyonlarıyla dünyadaki rakiplerini ciddi şekilde tedirgin eden çok önemli bir yatırımcı olduklarına dikkati çekti.

Toplantıya Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

TETSİAD Başkanı Bayram HOMETEX 2022 İstişare Toplantısı nda konuştu Açıklaması

Ev Tekstili, İhracat, Türkiye, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TETSİAD Başkanı Bayram 'HOMETEX 2022 İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TETSİAD Başkanı Bayram "HOMETEX 2022 İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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