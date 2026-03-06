Ticaret Bakanı Bolat, Gana Milli Günü ve iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Ticaret Bakanı Bolat, Gana Milli Günü ve iftar programında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat, Gana Milli Günü ve iftar programında konuştu Açıklaması
06.03.2026 22:25
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Gana ilişkilerinin her alanda derinleştiğini, geliştiğini ve çok yönlü ilerlediğini belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yıllık 844 milyon dolara yükselmiştir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Gana ilişkilerinin her alanda derinleştiğini, geliştiğini ve çok yönlü ilerlediğini belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yıllık 844 milyon dolara yükselmiştir. Bu, rekor bir rakamdı. Hedefimiz olan 1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmaya çok az kaldı." dedi.

Bolat, Ankara'da bir otelde düzenlenen Gana Milli Günü ve iftar programında yaptığı konuşmada, 1957'de bağımsızlığını kazanan ilk Afrika ülkesi Gana'nın, bağımsızlık için mücadele eden Afrika ülkeleri için de bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Gana'nın demokratik kimliğinin, güvenli ve istikrarlı bir ülke olmasının Afrika ülkeleri arasında öne çıkmasını sağladığını vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler ilkesi temelinde Afrika'nın ve halklarının daha müreffeh, barış içinde yaşadıkları bir kıta vizyonunu benimseyen ülkemiz, son 20 yılda Afrika ile ilişkilerinde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Afrika ülkesine 50'den fazla ziyaret yapmış olması, Türkiye'mizin Afrika kıtasına, ülkelerine ve halklarına verdiği önemi açıkça göstermektedir."

Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yönetiminde başlattığı Afrika'ya açılım stratejisi çerçevesinde kıtada bulunan 50'den fazla ülkeyle ilişkilerini karşılıklı saygı, eşit ortaklık ve kazan kazan anlayışı temelinde derinleştirmiştir, ilerletmiştir. Bu stratejik vizyonun gereği olarak ülkemiz bir yandan Afrika'daki olumsuz ekonomik şartların iyileştirilmesi için katkılar sağlarken, diğer yandan kıta ülkeleriyle siyasi, ekonomik, kültürel yatırım işbirliğini de çok büyük ölçüde geliştirmiştir."

Bolat, 2003'te 54 Afrika ülkesi ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin 5,4 milyar dolar düzeyindeyken, 2025'te tam 7,5 kat artışla 40 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Aynı dönemde ihracatın da 2,1 milyar dolardan yaklaşık 12 katı artışla 24 milyar dolara, ithalatın da 3,3 milyar dolardan yaklaşık 5 katı artışla 16 milyar dolara yükseldiğini anlatan Bolat, "Diplomatik temsil kabiliyetimiz de bu işbirliğini destekleyici yüksek düzeylere ulaşmıştır. 2002'de sadece 12 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz ve 3 ülkede ticaret müşavirliğimiz varken, bugün 44 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz ve 31 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliklerimiz görev yapmaktadır. Milli hava yolumuz Türk Hava Yolları (THY) da Afrika kıtasında 62 noktaya doğrudan uçuş gerçekleştirmekte. Böylece bizim ve Afrika ülkelerinin halklarını birbirine yaklaştırdığı gibi Afrika ülkelerinin insanlarını da transit ve aktarmalı uçuşlarla dünyaya taşımaktadır." diye konuştu.

Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun da tam 48 Afrika ülkesiyle karşılıklı olarak iş konseyleri kurduğunu aktardı.

Samimi bir dostluk temeline dayanan Türkiye-Gana ilişkilerinin her alanda derinleştiğini, geliştiğini ve çok yönlü ilerlediğini bildiren Bolat, "Gana Cumhurbaşkanı Sayın John Dramani Mahama'nın Ocak 2013'te ülkemize ziyaretleri ve yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2026'da Gana'nın başkenti Akra'ya yaptıkları resmi ziyaretler, Türkiye-Gana ilişkilerinde önemli kilometre taşları olmuştur. Bu karşılıklı iki ziyaretle yeni ekonomik ve ticari hedefler iki ülke arasında belirlenmiş. Savunmadan tarıma, kültüre, spora, sağlığa, birçok alanda ikili işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerini takiben bakanlar ve iş dünyası kuruluşları düzeyinde de birlikte ortak iş ve yatırım forumları, toplantılar, fuarlar gerçekleştirilmiş, ikili işbirliği alanları genişletilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk müteahhitlerimiz bugüne kadar Gana'da 16 proje tamamlamış"

Bolat, Gana İçişleri Bakanı Mohammed Mubarak Muntaka ile Gana Gıda ve Tarım Bakanı Eric Opoku'nun şubatta Türkiye'ye ziyaretlerinin ikili ilişkilere önemli ivme kazandırdığını, işbirliğinin ilerlemesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Türkiye ve Gana arasında karşılıklı ticaret alanında ilişkilerin de iyi gittiğine dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yıllık 844 milyon dolara yükselmiştir. Bu, rekor bir rakamdı. Hedefimiz olan 1 milyar dolar toplam ticaret hacmine ulaşmaya çok az kaldı. Karşılıklı yatırımları ve ticareti ilerletmeye kararlıyız. Yatırım ve inşaat sektöründe başarılı ve tecrübeli olan Türk müteahhitlerimiz bugüne kadar Gana'da 16 proje kazanmış ve tamamlamışlar. Bu projelerin değeri de 817 milyon dolar mertebesindedir. Böylece Türk firmaları özellikle enerji ve altyapı sektörlerinde başarılı yatırımları ve projeleri tamamlayarak Gana'nın altyapısına çok önemli katkılar sağlamışlardır. Ülkelerimiz arasında sağlık, eğitim, tarım gibi yüksek potansiyeli olan alanlarda kapsamlı işbirliği projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Bolat, halihazırda 125 kadar Ganalı öğrencinin Türkiye'de yüksek öğrenime devam ettiğini belirtti.

Bu öğrencilerin Türkiye ile Gana arasında kurdukları köprülerle iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceklerine ve ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli elçilikler yapacaklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"THY'de haftanın her günü İstanbul ile Akra arasında gidiş dönüş uçuşlar yaparak halklarımızı ve ülkelerimizi birbirine bağlıyor. Ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllü teşekküllerimiz, derneklerimiz, kalkınma alanında yaptıkları faaliyetlerle Gana'nın gelişmesine, kalkınmasına destek olmaya çalışıyor. Bu vesileyle kardeş ülke Gana'nın 6 Mart Milli Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. 69. yıl dönümü hayırlı olsun."

Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin de programda yaptığı konuşmada, Batı Afrika'ya en iyi giriş noktalarından birinin Gana olduğunu belirterek, Türk yatırımcıların Afrika'ya sanayi alanında yatırım yapmak için geç kalmamasını istedi.

Kaynak: AA

