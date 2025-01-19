TikTok ABD'de Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

TikTok ABD'de Yeniden Faaliyete Geçti

TikTok, ABD'de hizmet vermeye başladı. Kullanıcılara 'Tekrar hoş geldiniz' mesajı gönderildi.

19.01.2025 23:46
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NEW Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD'de yeniden hizmet sağlamaya başladı.

ABD'deki bazı TikTok kullanıcıları, uygulamayı açtıklarında "Tekrar hoş geldiniz." mesajıyla karşılaştı.

Sosyal paylaşım uygulamasının mesajında, "Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Başkan (Donald) Trump'ın çabaları sonucunda TikTok ABD'ye geri döndü. TikTok'ta sevdiğiniz her şeyi oluşturmaya, paylaşmaya ve keşfetmeye devam edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Böylelikle bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatılan TikTok uygulaması yeniden erişime açıldı.

TikTok birkaç saat önce, hizmet sağlayıcılarıyla yapılan anlaşma doğrultusunda hizmeti yeniden sağlama sürecinde olduğunu bildirmişti.

Sosyal paylaşım uygulamasının açıklamasında, "Başkan Trump'a, hizmet sağlayıcılarımıza TikTok'u 170 milyondan fazla Amerikalıya sunma ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin büyümesine izin verme konusunda herhangi bir cezayla karşılaşmayacakları konusunda gerekli netliği ve güvenceyi sağladığı için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun "keyfi sansüre karşı bir tutum" olduğu belirtilen açıklamada, TikTok'un ABD'de kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir çözüm için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile çalışılacağı aktarılmıştı.

TikTok'un açıklaması, Trump'ın TikTok yasağının ertelenmesine yönelik pazartesi günü bir kararname imzalayacağını duyurmasının ardından gelmişti.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." paylaşımında bulunmuştu.

Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TikTok ABD'de Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika

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