TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ticaretimiz son beş yılda iki katına çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ticaretimiz son beş yılda iki katına çıktı

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaretin son beş yılda iki katına çıktığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, Özbekistan'ın yatırım için cazip hale gelmesinde Devlet Başkanı Mirziyoyev'in liderliğinde gerçekleştirilen reformların önemli rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

05.06.2024 15:35
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Ticaretimiz son beş yılda yaklaşık iki katına çıktı. Tercihli Ticaret Anlaşmasının 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamasından mutluyuz. Müteahhitlerimizin iş hacmi de son beş yılda iki kattan fazla artış gösterdi" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Türkiye- Özbekistan İş Forumu gerçekleştirildi. Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dovran Vakhabov'un da yer aldığı forumda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliklerinin önemine dikkati çekildi.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Özbekistan'ın Türk kültürü ve ilminin geliştiği topraklar olduğu belirterek, "Biruni, Uluğ Bey, İbn-i Sina, Harezmi, Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan, insanlığın ufkunu genişleten bilim adamları burada yetişmiştir. İmam Buhari, İmam Maturidi, İmam Tırmizi gibi manevi önderlerimiz buranın, bu toprakların armağanıdır. Onların bıraktıkları miras, sadece Özbekistan'ı değil Anadolu'yu da aydınlatmaya devam ediyor. Taşkent ile Ankara, Semerkant ile Konya, Buhara ile Bursa, Hiva ile Edirne asırlardır işte bu manevi havayı teneffüs ediyor. Bundan dolayı da Özbekistan ile Türkiye, iki devlet ve tek millettir" açıklamasında bulundu.

"Mirziyoyev'in liderliğinde gerçekleştirilen reformlar, Özbekistan'ı yatırım için cazip hale getiriyor"

Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'in Devlet Başkanı seçilmesinden sonraki süreçte iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminden mutlu olduklarını sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, "Liderler düzeyindeki iyi ilişkiler, iş ilişkilerine de doğrudan yansımıştır. Devlet Başkanı Mirziyoyev'in liderliğinde Özbekistan'da gerçekleştirilen iktisadi reformlar, Özbekistan'ı yatırım için cazip hale getiriyor. Reformlarda, girişimciliğin ve özel sektörün önemli yeri olduğunu biliyorum. Bu açıdan oda sisteminin güçlendirilmesi, reformların derinleştirilmesi ve uygulanmasına ciddi katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Oda sisteminin bu yönden geliştirilmesi ve desteklenmesi doğru ve faydalı bir adım olacaktır"

Özbekistan oda sisteminin hizmet kapasitesinin geliştirilmesinin, güçlü ve sürdürülebilir gelir kaynaklarıyla mümkün olacağına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Reform sürecinin önemli alanlarından biri de rekabet gücünün artırılması ve ihracat için uygun ortam oluşturulmasıdır. Bu açıdan ihracatçıya sağlanacak hizmetler önemlidir. İhracat yapmak isteyen firmalara eğitim dahil, gerekli destek oda sistemi tarafından sağlanmalıdır. Oda sisteminin bu yönden geliştirilmesi ve desteklenmesi doğru ve faydalı bir adım olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Özbekistan ile ticaretimiz son beş yılda yaklaşık iki katına çıktı"

Hisarcıklıoğlu, Özbekistan ekonomisindeki ilerlemelerden ayrıca gurur duyduklarını belirterek, son 6-7 yıl içinde Özbekistan ekonomisinin neredeyse ikiye katlandığını ifade etti. Türkiye ve Özbekistan ilişkilerinin de bu çerçevede geliştiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Ticaretimiz son beş yılda yaklaşık iki katına çıktı. Tercihli Ticaret Anlaşmasının 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamasından mutluyuz. Müteahhitlerimizin iş hacmi de son beş yılda iki kattan fazla artış gösterdi. Yatırımlarımız da artmaya devam ediyor. Karşılıklı daha fazla ticaret ve yatırım yapmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Bunun için üyelerimizi bir araya getirecek platformlara önem vermeye devam edeceğiz. Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'nu bu amaçla kurduk" diye konuştu.

"İşbirliğimizi önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz"

Aralık ayında TOBB ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası olarak imzaladıkları anlaşma gereği, 2024'ün ilk çeyreğinde Tekstil, Deri-ayakkabı, Mobilya, Kuyumculuk, Cam, İnşaat malzemeleri sektörlerinde Özbekistan heyetlerini Türkiye'deki sanayi bölgeleri, üretici firmalar ve sektör temsilcileri ile bir araya getirdiklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, "İşbirliğimizi önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz. Bu sektörlere ağırlık vererek, karşılıklı yatırımlarımızı ve işbirliğimizi artıracağız. Karşılıklı olarak deneyimlerimizi paylaşacağız" şeklinde konuştu.

TOBB ETÜ Taşkent' ilişkin açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, Mirziyoyev'in 19 Şubat 2020 tarihindeki Türkiye ziyareti esnasında, şimdiki Gençlik ve Spor Bakanı kardeşim Dr. Ethem İkramov ile bir anlaşma imzaladıklarını hatırlattı. Anlaşma çerçevesinde 2020 yılında TOBB ETÜ Taşkent'i açtıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Halen 'Uluslararası İş ve Girişimcilik', 'E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi', Mimarlık, İç Mimarlık bölümleri faaliyet gösteriyor. Benzer ortaklıkların Türkiye ile Özbekistan arasında daha geniş alanlarda sürdüğünü biliyorum. Bundan da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov'un konuşmalarıyla devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Özbekistan, Türkiye, Dış Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ticaretimiz son beş yılda iki katına çıktı - Son Dakika

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