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TOGG'un paylaşımı heyecanlan uyandırdı! Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor - Son Dakika

TOGG'un paylaşımı heyecanlan uyandırdı! Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor

27.09.2021 17:18

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından Gemlik tesisinde çalışmaların devam ettiğini gösteren bir paylaşım yapıldı. Heyecan uyandıran paylaşım "Bizi izlemeye devam edin" notuyla yayınlandı.

Türkiye'nin yerli otomobil (TOGG)'un sosyal medya hesabından heyecanlandırıcı paylaşım geldi. "Bizi izlemeye devam edin" notuyla yapılan paylaşımda,çalışmaların tüm hızla devam ettiği belirtildi.

FABRİKA GİDEREK YÜKSELİYOR

Üretim sürecinde, çalışmalar planlar doğrultusunda sürüyor. Yapım aşamasında büyük ölçüde ilerleme devam ederken boya tesisi, gövde tesisi, montaj tesisi, enerji tesisi, artıma tesisi, su işleme tesisi ve giriş binası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Görüntülerde fabrikanın giderek yükseldiği görüldü.

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin

2022 SONUNDA SERİ ÜRETİM BANDINDAN İNECEK

Yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretim bandından inmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 yılının sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'ni seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin

FİYATI NE KADAR OLACAK?

"Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt veren Bakan Varank, "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak" dedi.

TOGG'un paylaşımı heyecanlan uyandırdı! Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor
TOGG'un paylaşımı heyecanlan uyandırdı! Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor

yerli oto, Türkiye, Medya, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOGG'un paylaşımı heyecanlan uyandırdı! Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOGG'un paylaşımı heyecanlan uyandırdı! Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor - Son Dakika
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