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TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor - Son Dakika

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor

08.12.2021 08:56

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil için heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Akıllı cihaz olarak nitelendirdikleri otomobilin etrafında oluşan ekosistemde bağlantılı ve keyifli deneyim yaşatacak çözümler üzerine çalıştıklarını aktaran Karakaş, "Bizim için mesela şu an üç tane oyun şirketi bir araya geldi. Bu konular üzerinde çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi kapsamında, "Otomotiv Sektörünün Geleceği" konulu bir panel gerçekleştirildi. Karakaş, panelde yaptığı konuşmada, dünyada müthiş bir dönüşüm yaşandığını ve dönüşümle beraber fırsatların da ortaya çıktığını dile getirdi. Bu fırsatların özellikle teknolojinin gelişmesinden, sosyal hayattaki gelişmelerden ve mega trendlerin tetiklemesiyle otomotivin yaşam alanlarına dönüşmesinden kaynaklandığını aktaran Karakaş, "Biz bugün artık teknolojinin desteğiyle, bağlantılı araçlarla, otonom araçlarla, aracın kullanımına odaklanmayacak olursak evimizde, ofisimizde neler yapabilirsek otomobilde onları yapabiliyor olacağız. Dolayısıyla orası bir yaşam alanı olacak. Böyle olunca da başından itibaren sıfırdan kurulan şirketler bizim gibi otomobilden fazlasını hedefleyerek yola çıkıyorlar, biz de öyle yaptık" ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLDUĞUMUZUN ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUZ"

Bir taraftan akıllı bir cihazı tanımlarken ve tasarlarken diğer yandan da bunun ihtiyaç duyacağı ve yaratacağı iş modelleriyle beraber oluşacak bir ekosistemi geliştirmeye başladıklarını belirten Karakaş, "Biz 226'nın üzerinde startup'la görüştük. Bunların içerisinden muhtelif görüşmelerden sonra 24 tanesiyle 'Proof of Concept' yaptık. Nasıl klasik bir otomobili tasarlıyorsak aynı zamanda eko sisteminin de üzerinde kurulacağı sistemi aynı hassasiyetle geliştiriyoruz. Ve bunların içerisinde bu bahsettiğim 24'ün içerisinden 10 tanesiyle de el sıkıştık. Yani biz akıllı cihazlarımızın yanında mobilite eko sisteminin çekirdeğini oluşturacak yapıyı oluşturarak yola çıkıyor olacağız. Hatta kişisel hedefimiz, aracımızın, akıllı cihazın lansmanından önce ve böyle bir teknoloji ürününü piyasaya sunmak ve teknoloji şirketi olduğumuzun da altını çizmek." dedi.

"GÜNÜMÜZDE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLİŞKİN KAYGILAR ÇÖZÜLMÜŞ DURUMDA"

Gürcan Karakaş, elektrikli araçlar nezdinde geçmiş dönemlerde kullanıcıların 3 kaygısı bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Birincisi pahalı olması, ikincisi şarj süresi çok uzundu ve üçüncüsü menzili kısaydı. Günümüzde bunların hepsi çözülmüş durumda. Artık ulaşılabilir ve içten yanmalı motorlu araçlarla fiyat rekabeti yapabilecek elektrikli araçlar üretmek mümkün. Özellikle lithium-ion NMC teknolojisi ile de bataryanızla 500 kilometre gidebilmek çok rahat. Bugün baktığınızda birçok benzinli araçların menzili daha fazla değil. Farkı şu, geçmiş yüz senedir etrafta benzin istasyonlar yaygınlaştığı için o sıkıntıyı hissetmiyoruz kaygı olarak. Ama bunun da çözümü hakikaten kolay ve ülkemiz dahil şu an tüm dünyada bunun üzerinde çalışılıyor."

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş'tan heyecanlandıran sözler: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş.

"KENDİMİZİ YENİ NESİL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BİR MOBİLİTE SAĞLAYICISI OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ"

TOGG'un kendini küresel bir marka ve yeni nesil teknolojiyi kullanan bir mobilite sağlayıcısı olarak konumlandırdığına dikkati çeken Karakaş, "Biz de bu yaklaşımımızla şu an daha önce bahsettiğim startup'larla beraber gerçekten bir sistem ortaya koyuyoruz. Ve bu nedenle de bizim görüştüğümüz bölgede küresel boyuttaki yaklaşımlarda bu sistemi nasıl güçlendiririz diye çalıştığımız iş ortaklarımız var. İş birliklerimiz var. Biz küresel rekabeti hedefliyoruz ve o küresel rekabetle beraber ülkemizin yeni teknoloji platformlarında özellikle startup'lar için yeni bir seviyeye gelmesini sağlayacağız. Bizim hedefimiz budur." diye konuştu.

"3 TANE OYUN ŞİRKETİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI"

Akıllı cihaz olarak nitelendirdikleri otomobilin etrafında oluşan ekosistemde bağlantılı ve sorunsuz, sıkıntısız ve huzurlu bir deneyim yaşatacak çözümler üzerine çalıştıklarını anlatan Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bir buçuk seneden fazladır binlerce fikrin içerisinden 350 kullanıcı deneyimi sunan senaryo seçtik. Bunların içerisinde 40 tanesini inovasyon derecesi yüksek olarak belirledik ki bunları yapabilecek startup'ları aradık. Ve bunların içerisinden enteresandır günümüzün şartları doğrultusunda 3 tane oyun şirketiyle de karşılaştık. Biz bu faaliyetlerin hepsini yaparken A'dan B'ye giderken keyif de almak istiyoruz. Dolayısıyla bizim için mesela şu an üç tane oyun şirketi bir araya geldi. Bu konular üzerinde çalışıyorlar."

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor

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Son Dakika Ekonomi TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor - Son Dakika
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