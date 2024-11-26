Toroslar EDAŞ 2024'te Yatırımlarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Toroslar EDAŞ 2024'te Yatırımlarını Sürdürüyor

Toroslar EDAŞ 2024\'te Yatırımlarını Sürdürüyor

Toroslar EDAŞ, Mersin'de enerji altyapısını güçlendirerek sürdürülebilir enerji sunmaya devam ediyor.

26.11.2024 10:36
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Toroslar EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük edenlerden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Mersin'de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Mersin'de hizmet verdiği 12 bin 385 trafo ve 43 bin 804 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

Mersin'in enerji altyapısı güçlendiriliyor

Daha aydınlık bir kent hedefine bağlı kalıp, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçelerinde toplamda 9 bin 761 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 47 pano, 218 trafo ve 440 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1675 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 510 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 5 bin 961 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 486 yeni elektrik panosu ve 182 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

Dijital dönüşüm süreçleri hızlandı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında bilgi sistemlerini ve iş uygulamalarını güçlendirirken verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.

Müşteri deneyimine değer katan hizmetler

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com.tr, Web Chat Volt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ 2024'te Yatırımlarını Sürdürüyor - Son Dakika

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