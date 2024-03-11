Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 20 okula araç, motor, şanzıman ve bilgisayar desteği sağladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 11 ili etkileyen depremlerin ardından yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Toyota, mesleki teknik eğitimi destekleyerek genç nesillerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden "nitelikli eğitim" konusunu önceliklendiren şirket, deprem bölgesindeki okullara yapılan ekipman hibeleriyle gençlerin uzun vadeli başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu donanım desteği, öğrencilere yenilikçi eğitim anlayışını da beraberinde getiriyor.
Toyota, bu doğrultuda Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Elazığ'da bulunan 20 okula toplamda 17 araç, 63 motor, 72 şanzıman ve 32 bilgisayar desteği sağlayarak öğrencilere modern eğitim altyapısı sundu. Şirket yönetimi de okulları ziyaret ederek öğrencilere sağlanan olanakların eğitimlerine sağladığı katkıyı yerinde gözlemledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin, eğitimin, toplumların geleceğini inşa etmek adına en temel taşıyıcı unsur olduğunu belirterek, "Deprem bölgelerindeki okullara yönelik ekipman hibeleriyle, öğrencilere daha iyi eğitim imkanı sağlayarak, onların geleceğe daha güvenle bakmalarını hedefliyoruz. Gençlerimizin daha başarılı, topluma yararlı, güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Toyota, depremden etkilenen okullara ekipman desteği sağladı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi amacıyla, biyolojik ve biyoteknik mücadele için faydalı böcek üreterek üreticiye destek oluyor.
Migros, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adı verilen bu etkinlikte, binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla Migros'un çeşitli dijital hizmetleri vurgulandı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, 'Çocuklarla İnsan Hakları Eğitimi için Kapsayıcı Öğrenme Materyalleri Projesi'ni tanıttı. Proje kapsamında çocuk haklarına dair animasyon filmler, kutu oyunu ve rehberler hazırlandı. Etkinlikte Hollanda İstanbul Başkonsolosu, üniversite yetkilileri, proje paydaşları, akademisyenler, çocuklar ve aileleri yer aldı.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan İslahiye ve Nurdağı ilçelerine Ramazan yardımlarının yapılması çağrısında bulundu. Yıldırım, üyelerine seslenerek Ramazan bereketini depremzede vatandaşlarla paylaşmalarını istedi.
Türkiye'de başarıyla uygulanan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında zorunlu olacak Depozito Yönetim Sistemi'nde (DYS) altyapı tamamlandı.
İslam aleminin büyük coşkuyla beklediği Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Devrekli vatandaşlar tarafından iftar sofralarında tüketilen Ramazan pidesi satışa sunuldu. Fırın işletmecisi Mehmet Erdem, maliyetlerin geçen yıla göre arttığını belirterek, pide gramajını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl ilçede 340 gram sade pide 20 liradan satılırken, yumurtalı pide ise 25 liradan satışa sunulacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?