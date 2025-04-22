TPAO, Somali ile Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

TPAO, Somali ile Anlaşma İmzaladı

TPAO, Somali ile Anlaşma İmzaladı

TPAO, Somali'de sismik faaliyetler yürütmek üzere anlaşma imzaladı, Pakistan'da da çalışmalar başlayacak.

22.04.2025 11:28
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) AR-GE Merkezi Daire Başkanı Muhammet Fatih Ayyıldız, Türkiye'nin petrol arama ve üretim faaliyetleri için yakın zamanda Somali ile anlaşma imzaladığını belirterek, " Azerbaycan'da, Irak'ta ve Rusya'da aktivitelerimizi sürdürürken şimdi de Oruç Reis gemimizle Somali'de derin denizde sismik faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Yine yakın zamanda karada da faaliyetlere devam etmek üzere Bakanımızın önderliğinde Somali ile bir anlaşma imzalandı." dedi.

Uludağ Enerji Zirvesi için kente gelen Ayyıldız, AA muhabirine, TPAO'nun Gabar bölgesinde ve Sakarya Gaz Sahası'nda aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ayyıldız, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Trakya olmak üzere dört bölge müdürlüğünde aktif bir şekilde arama ve üretim faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Gabar'da şu anda üretimin günlük 80 bin varil seviyesinde olduğunu dile getiren Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın kısa zaman önce imzaladığı yurt dışı anlaşmalar var. Daha önce Azerbaycan'da, Irak'ta ve Rusya'da aktivitelerimizi sürdürürken şimdi de Oruç Reis gemimizle Somali'de derin denizde sismik faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Yine yakın zamanda karada da faaliyetlere devam etmek üzere Bakanımızın önderliğinde Somali ile bir anlaşma imzalandı."

" Pakistan'da da kısa zamanda aktivitelerimize başlayacağız"

Ayyıldız, Pakistan'da da arama ve üretim faaliyetleri için protokol imzalandığına dikkati çekerek, "Pakistan'da üç yerli firmayla 40'ı aşkın ruhsatla yine ortak bir şekilde arama ve üretim faaliyetlerine başlamak üzere Sayın Bakanımız ve TPAO Genel Müdürümüz Ahmet Türkoğlu ile beraber imzalanan bir iş birliği var. Pakistan'da da kısa zamanda aktivitelerimize başlayacağız." ifadelerini kullandı.

TPAO olarak Türkiye'deki var olan enerji kaynaklarını çıkarabilme yönündeki aktif çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Ayyıldız, "Enerji açığı ihtiyacını karşılama noktasında yurt dışında faaliyetlerimize devam etmemiz gerekiyor. Enerji politikalarımız gereği Bakanlığımızın önderliğinde yurt dışında aktivitelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Libya açıklarında da inşallah aktivitelerimize başlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ayyıldız, arama ve üretim faaliyetleriyle ilgili Afrika'nın birçok ülkesiyle görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim bugün 4 sondaj gemimiz ve 2 sismik gemimiz var. Sismik gemimiz Oruç Reis Somali'de, Barbaros Hayrettin Paşa da Karadeniz'de aktif aramalarına devam ediyor. Bununla beraber Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimiz Karadeniz'de hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini devam ettiriyor. Bununla beraber yurt dışında da bu aktivitelere devam edeceğiz."

"Şu anda Filyos tesislerimizde yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu şu anda revize edilmekte." diyen Ayyıldız, Sakarya Gaz Sahası'nda bu platformu devreye alarak üretimi günlük 20 milyon metreküpe ulaştırmayı düşündüklerini söyledi.

Muhammet Fatih Ayyıldız, "Bu platform yerine yerleşip üretime başladıktan sonra 20 yıl boyunca bu sahada hizmet verecektir." dedi.

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Kaynak: AA

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