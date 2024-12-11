Trafik İşaretlerine Uyun

Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy- Altınova kavşaklarında Osmangazi Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yıl sonuna kadar İzmir ve İstanbul yönlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Bu bölgede ulaşım çalışmalara göre bir veya iki şeritten sağlanacak.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tekirdağ- Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde (Kavaklı Köprülü-Selimpaşa kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Finike- Kumluca yolunun 4-7, Uşak- Denizli yolunun 31-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27, Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 23-25. kilometrelerindeki deniz tahribatı sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.