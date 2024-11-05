Trendyol, Kasım Kampanyalarını 15 Ülkede Başlatıyor

Ekonomi

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol bu yıl kasım kampanyalarını 15 ülkede birden eş zamanlı olarak başlatıyor. Her sene kasım ayında satıcılarının işlerini büyütmeleri için kampanyalar sunan Trendyol, bu kasımda oluşturduğu e-ihracat imkanıyla Türk üreticilerinin "Made in Türkiye" ürünlerini yurt dışındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturacak.

Trendyol'un, kasım kampanyaları bu yıl Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan'da aynı anda başlıyor. Pazarlama ve lojistik alanlarına yaptığı önemli yatırımlarla satıcılarının işlerini büyütmelerine katkı sağlayan Trendyol, ayrıca kasımda yükselen talebin satıcılarca karşılanabilmesi için ve stok alımlarını kolaylaştırmak üzere erken ödeme özelliği ile özel finansal destekleri de hayata geçirdi.

"Yurt dışına taşıdığımız kasım kampanyamızla satıcılarımızın büyümesine katkı sağlayacağız"

Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen ve Trendyol satıcılarını buluşturan İş Ortağı Zirvesi'nde kasım kampanyalarıyla ilgili bilgi veren Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan "Türkiye'de ve yurt dışında 40 milyondan fazla müşterimiz ve onların taleplerini karşılayan yüz binlerce satıcımız var. Biz onların arasında bir köprüyüz ve bu sayede Trendyol'un oluşturduğu istihdam bugün 2 milyon kişiyi aşmış durumda. Kasım ayı, her sene satıcılarımızın işlerini büyütebildiği bir dönemdir. Ama bu kasım önceki yıllara göre daha farklı. Çünkü faaliyet yürüttüğümüz tüm ülkelerde kasım kampanyasını aynı dönemde başlatıyoruz. Bu kasımda oluşturacağımız e-ihracat hacmi sayesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da satıcılarımızın işlerini geliştirmelerine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Trendyol olarak, e-ticarette başarının ancak tüm ekosistemi büyüterek mümkün olacağına inanıyoruz. Esnaf, KOBİ'ler ve bu ekosistemin tüm oyuncuları ile birlikte bir başarı öyküsü yazmayı başardık ve gelecekte de satıcılarımız ve müşterilerimizle etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

Satıcılar kolaylıkla ihracatçı oluyor

Trendyol, Türkiye'nin ihracatçı sayısına ve ihracat miktarına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne dek 130 binden fazla satıcısının e-ihracat yapmasına imkan sağladı ve satıcılar platform üzerinden, 1 yıllık süreçte yurtdışına 80 milyonu aşkın ürün sattı.

Mikro ihracat ile yurtdışına satış yapmak isteyen satıcıların satıcı paneli üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor. Daha önce hiç ihracat yapmayan firmaların mikro ihracat yapabilmesi için tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken, satıcılar adına bu süreci kolaylaştırmak için de Ticaret Bakanlığı ile iş birliği içinde hareket ediyor. - İSTANBUL