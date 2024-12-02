Trendyol\'un \'Sepette İyilik\' Programı ile STK\'lara 220 Milyon TL Destek

Ekonomi

TRENDYOL e-ticaret platformundaki STK'lara özel bir alan açma hedefiyle başlattığı 'Sepette İyilik' ile, 3 Aralık Paylaşma Günü'nde herkesi sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye davet ediyor. Şirket, 'Sepette İyilik' ile görünürlük kazanan ve kaynaklarını artıran STK'ların sayısının 100'e yaklaştığını ve STK'ların elde ettiği toplam gelirin ise 220 milyon TL'yi aştığını açıkladı.

Bağışçılığı ve gönüllülüğü teşvik eden Paylaşma Günü, bu sene dünya çapında 3 Aralık'ta kutlanıyor. Trendyol, bu özel gün kapsamında herkesi Sepette İyilik programı aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına (STK) destek olarak paylaşma kültürünü güçlendirmeye davet ediyor.

ELDE EDİLEN GELİRİN TAMAMI, STK'LARA AKTARILIYOR

Trendyol'un 2020 yılında başlattığı Sepette İyilik ile Türkiye genelinde pek çok farklı alanda faaliyet gösteren STK'lar, ürün veya dijital destek kartları aracılığıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor. Elde edilen gelirin tamamı, hiçbir kesinti olmaksızın STK'lara aktarılıyor. Bir e-ticaret platformu üzerinden STK'lara destek olmayı sağlayan program kapsamında şirket ayrıca, STK'lara aynı zamanda e-ticaret alanında eğitim, teknoloji ve operasyon desteği veriyor.

STK'LARA 4 YILDA 220 MİLYON TL EK KAYNAK

Yapılan açıklamaya göre program, 3500'den fazla farklı ürün ve dijital destek kartı ile sivil toplum kuruluşlarını e-ticaret dünyasına dahil ediyor. 100'e yakın STK'nın yer aldığı?program, sivil toplum kuruluşlarına 4 yılda 220 milyon TL'yi aşkın kaynak sağladı. Sepette İyilik, toplumsal cinsiyet eşitliğinden girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede sosyal fayda sunan STK'ları milyonlarca e-ticaret kullanıcısıyla buluşturdu. 2024 yılında?farklı sivil toplum kuruluşlarına ait 60 binin üzerinde ürün ve dijital kart, toplumsal dayanışmanın göstergesi olarak Trendyol kullanıcıları tarafından satın alındı.

STK'LARA ULUSLARARASI DESTEK

Trendyol, Sepette İyilik programını uluslararası alanda da etkili bir model haline getirdi. Program kapsamında, STK'ların ürünleri Azerbaycan'a ulaştırılmaya başlandı. Şirket, önümüzdeki dönemde programı faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de taşıyarak, STK'ların uluslararası görünürlüklerini artırmayı ve yurt dışından daha fazla destek almalarını sağlamayı hedefliyor. Bu çalışmalarla, sivil toplum kuruluşlarına sağlanan faydanın ve programın pozitif etki alanının genişletilmesi amaçlanıyor.

ÖDÜLLÜ BİR SOSYAL FAYDA PROGRAMI

Program, toplumsal dayanışma alanındaki etkisiyle 2023 yılında Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde ve Toplumsal Fayda Ödülleri'nde?2024'te ise The Hammers Awards'da Altın ödüle layık görüldü. Programda toplumsal cinsiyet eşitliğinden girişimciliğe uzanan kapsamlı bir yelpazede sosyal fayda sunan Türk Eğitim Vakfı, Tohum Otizm, Yeşilay, TOÇEV, Sosyalben, AHBAP, AKUT, Mor Çatı gibi pek çok STK bulunuyor.