Trump\'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen savaşın sona erebileceğine yönelik açıklamaları küresel piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Trump'ın "savaş büyük ölçüde tamamlandı" sözlerinin ardından petrol fiyatları hızla gerilerken altın yeniden yükselişe geçti.

"BENCE SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI"

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'e yaptığı açıklamada İran'a karşı yürütülen savaşın yakında sona erebileceğini söyledi. Trump açıklamasında, "Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı, neredeyse bitti sayılır. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri de yok" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu açıklamaları enerji piyasalarında büyük hareketlilik yarattı.

PETROL FİYATLARI SERT GERİLEDİ

Trump'ın savaşın sona erebileceğine yönelik sözlerinin ardından petrol fiyatları hızla düştü. Brent petrol yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 83 dolar seviyesine kadar geriledi. ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ise 88,59 dolar seviyesine düştü. Böylece petrol fiyatlarında kısa sürede yaklaşık 30 dolarlık düşüş yaşandı. Bir gün önce ise savaşın enerji arzını tehdit ettiği endişesiyle Brent petrol 119,50 dolar, WTI petrol ise 119,48 dolar seviyesine çıkarak 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyelerini görmüştü.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. Altının onsu 5 bin 188 dolara çıkarak önceki işlem gününde yaşanan kayıplarını geri aldı. Yurt içinde gram altın ise yaklaşık 7 bin 325 lira seviyesinde işlem görüyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarında artış gerçekleşti. 10 Mart 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatına yaklaşık 43 kuruş, motorinin litre fiyatına ise yaklaşık 58 kuruş zam yapıldı. Sektör temsilcileri benzin fiyatlarına gece saatlerinde yaklaşık 80 kuruşluk yeni bir zam daha gelebileceğini belirtiyor.

10 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel litre fiyatları şöyle:

Benzin: 60,32 TL

Motorin: 65,28 TL

LPG: 30,49 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 60,16 TL

Motorin: 65,12 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara:

Benzin: 61,28 TL

Motorin: 66,39 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir: