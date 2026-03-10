Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti

Trump\'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
10.03.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın "savaş büyük ölçüde tamamlandı" açıklamasının ardından petrol fiyatları kısa sürede yaklaşık 30 dolar düşerken altın yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen savaşın sona erebileceğine yönelik açıklamaları küresel piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Trump'ın "savaş büyük ölçüde tamamlandı" sözlerinin ardından petrol fiyatları hızla gerilerken altın yeniden yükselişe geçti.

"BENCE SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI"

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'e yaptığı açıklamada İran'a karşı yürütülen savaşın yakında sona erebileceğini söyledi. Trump açıklamasında, "Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı, neredeyse bitti sayılır. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri de yok" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu açıklamaları enerji piyasalarında büyük hareketlilik yarattı.

PETROL FİYATLARI SERT GERİLEDİ

Trump'ın savaşın sona erebileceğine yönelik sözlerinin ardından petrol fiyatları hızla düştü. Brent petrol yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 83 dolar seviyesine kadar geriledi. ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ise 88,59 dolar seviyesine düştü. Böylece petrol fiyatlarında kısa sürede yaklaşık 30 dolarlık düşüş yaşandı. Bir gün önce ise savaşın enerji arzını tehdit ettiği endişesiyle Brent petrol 119,50 dolar, WTI petrol ise 119,48 dolar seviyesine çıkarak 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyelerini görmüştü.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. Altının onsu 5 bin 188 dolara çıkarak önceki işlem gününde yaşanan kayıplarını geri aldı. Yurt içinde gram altın ise yaklaşık 7 bin 325 lira seviyesinde işlem görüyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarında artış gerçekleşti. 10 Mart 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatına yaklaşık 43 kuruş, motorinin litre fiyatına ise yaklaşık 58 kuruş zam yapıldı. Sektör temsilcileri benzin fiyatlarına gece saatlerinde yaklaşık 80 kuruşluk yeni bir zam daha gelebileceğini belirtiyor.

10 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel litre fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:
  • Benzin: 60,32 TL
  • Motorin: 65,28 TL
  • LPG: 30,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 60,16 TL
  • Motorin: 65,12 TL
  • LPG: 29,89 TL

Ankara:

  • Benzin: 61,28 TL
  • Motorin: 66,39 TL
  • LPG: 30,37 TL

İzmir:

  • Benzin: 61,56 TL
  • Motorin: 66,67 TL
  • LPG: 30,29 TL

Ekonomi, Güncel, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Gaziantep’e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu Facianın eşiğinden dönüldü Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
Savaş, Avrupa’yı vurdu Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı
Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:57
Tartışma yaratan mini pizza
Tartışma yaratan mini pizza
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:21
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 13:05:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.