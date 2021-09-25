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Turistleri kıskandıracak okul yolu! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor - Son Dakika

Turistleri kıskandıracak okul yolu! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor

25.09.2021 15:10

Antalya'nın Demre ilçesinde, Simena Antik Kenti içinde yer alan yarımada biçimindeki Kaleköy'de yaşayan öğrenciler, yaklaşık 1,6 millik tekne yolculuğundan sonra okullarına ulaşabiliyorlar. Deniz yolculuğunun ardından 10 dakikalık kara servisine de binen çocukların, her iki servis ücreti ise devlet tarafından karşılanıyor.

Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy'de oturan öğrenciler, ulaşımın teknelerle sağlandığı evlerinden okula deniz yoluyla ulaşabiliyor. Komşu mahalle Çevreli'deki Bozoğlu- Tarkun İlköğretim Okulu'nda eğitimlerini alan Ömür Karataş, Pınar Demirel ve Hasibe Vergili, her sabah saat 08.30'da tekneyle okula gitmek için yola çıkıyor. Teknelerin yanaşabileceği buluşma noktasına gelen öğrenciler, 1,6 millik yaklaşık 15 dakika süren deniz yolculuğu boyunca; Simena Antik Kenti, tarihi kale, kaya mezarları, amfitiyatro ve eşsiz manzarayı izleyerek Kekova'ya ulaşıyor. Bu durumdan oldukça memnun olan öğrenciler, yolculuk boyunca tekne içerisinde kitap okuyor, ödevlerinin tekrarlarını yapıyor.

GÜVENLİ YOLCULUK

Açık hava olmasına karşın, tekne kaptanı maskesini takarak Covid-19 tedbirini de elden bırakmıyor, maskesi olmayan öğrencilere de maske temin ediyor. Yolculuk güzergahı Kekova koyu olduğu için fırtına gibi bir engelle de karşılaşmayan öğrenciler kamaralı tekneleriyle güvenli bir yolculuk yapıyor. Teknede, her bir öğrenci için can yeleği de yer alıyor. Öğrenciler, tekneden indikten sonra ise kendilerini bekleyen servis aracına binip karayoluyla okullarına ulaşıyor.

DENİZ VE KARA SERVİSİ DEVLET TRAFINDAN KARŞILANIYOR

Kaleköy'deki öğrencilerin bu yolculuğu 2009 yılından bu yana devam ediyor. Her yıl hem kara hem de deniz servisi için ihaleyle belirlenen taşıma araçlarında, öğrenciler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Çocukların tüm servis masrafları devlet tarafından karşılanıyor.

VELİLER MEMNUN

Çocuklarının devletin sağladığı ücretsiz deniz ve kara servisiyle okula gitmesinden oldukça memnun olduklarını ifade eden velilerden Durali Demirel, "Çocuğumuz memnun. Yöreye göre buradaki çocuklar tekneye binmeye alışık. Servis için bir para vermiyoruz. Devletin himayesi altında. Çok memnunuz. Okulu çok özlemişler. Koçarak gidiyorlar. Okulların açılması çocukları için de bizim için de daha iyi oldu" diye konuştu.

"KISKANIYORLAR"

Yolculuk boyunca çok keyif aldığını belirten öğrencilerden Pınar Demirel, "Çok keyifli ve eğlenceli. Alışkın olduğumuz için deniz bizi tutmuyor. Tekne servisi hiçbir yerde yok, sadece bizde var" dedi. Bir diğer öğrenci Hasibe Vergili de "Diğer insanlara tehlikeli geliyor ama bizim için çok eğlenceli bir yolculuk. Okulda bizi biraz kıskanıyorlar gibi" dedi.

"KENDİ ÇOCUKLARIM GİBİLER"

Tekne kaptanı Mehmet Ekici ise, sabah 08.15'de demir aldığını ve 15 dakikalık mesafe kat ettikten sonra öğrencileri tekneye aldığını anlattı. Yolculuğun son derece güvenli olduğunu belirten Ekici, "Kendi çocuklarım gibi onlar benim. Benim de 3 çocuğum var ve bir tanesi onlarla aynı okula gidiyor" ifadelerini kullandı.

Karataş, Kitap, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turistleri kıskandıracak okul yolu! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor - Son Dakika Ekonomi


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