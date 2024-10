Türk Hava Yolları\'nın Ekonomiye Katkısı

Ekonomi

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Elazığ'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Türk ekonomisinin büyüklüğünü 1.1 trilyon dolar aldığımızda Türk Hava Yolları tek başına ekonominin 20'de 1'ini sağlamış. Gelecekte Türk ekonomisine katkımız daha fazla olacak. 10 yıl sonrada geleceğimiz rakam 144 milyar dolar. 2023'ten 2033'e kadar her yıl katkıyı topladığımız da 1.1 trilyon dolar ediyor. 1.1 trilyon dolar da bugün Türkiye'nin ekonomik gücüdür. Türk Hava Yolları ve iştirakleri 10 yılda yaptığı katkıyla bir Türkiye ekonomisini sağlamış olacağız" dedi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat ve beraberindeki heyet Elazığ'a gelerek bir dizi incelemelerde bulundu. İl protokolü tarafından karşılanan heyet, bir otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk Hava Yolları olarak Türkiye'nin güzide şehrini ziyaret etmekten dolayı son derece mutlu olduklarını aktaran Bolat, "Tarihi milattan önce binlerce yıla dayanan ve o günden bugüne binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış Elazığ şehrimizin kültürel doğal güzelliklerinin yanı sıra gastronomi alanında da eşsiz tarifleri olan şehri dünyaya tanıtmak üzere bugün buradayız. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehrimiz dünyada yeteri kadar tanınmıyor ama UNESCO'nun Geçici Miras Listesinde olan Harput'un bundan sonra kalıcı miras listesine alınması hususunda çalışmaları beraber yürüteceğiz. Aynı şekilde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde olan kürsübaşı sohbetini de dün akşam tanıma fırsatı bulduk. Hakikaten somut kültürel miraslar gibi soyut kültürel miraslarda ülkemizde son derece önemli yer kaplıyor fakat maalesef fazla bilinmiyor. Şanlıurfa'nın sıra gecelerini herkes biliyor ama Elazığ'ın bilinmiyor. Bugün Harput, Palu ve antik yerleri gezeceğiz. Özellikle Türk Hava Yollarının 94 bin çalışanı var. Bu 94 bin çalışanın bilet hakları ve pas hakları var. Elazığ bundan önce kaç kişinin aklındaydı bilmiyorum ama bundan sonra 94 bin çalışanımızın en kısa zamanda gelip ziyaret etmek isteyeceği bir yer olarak tanıtacağız" diye konuştu.

"Türk Hava Yolları bugün 90 milyona yakın yolcu taşıyor"

Türk Hava Yollarının, 20 yıl önce büyük hava yollarının butik diye tanımladığı 63 uçağı olan bir hava yolu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yollarına o zamanlar için dünyada biçilen görev Türkiye'den Avrupa ve Amerika'ya gidecek yolcuları Avrupa'nın büyük başkentleri Frankfurt, Paris ve Londra'ya götürmek oradan da Avrupa'nın büyük hava yolları yolcuları alarak dünyaya dağıtmasıydı. O zamanlar bize verilen görev buydu. Onun için bize butik hava yolu diyorlardı. Benim Türk Hava Yollarında 18'inci senem bitti 19'uncu seneme girdim. Uluslararası ilişkiler kısmını bakıyordum. Onun için Türk Hava Yollarının yabancılar yönündeki yerini çok iyi biliyorum. Paris'te Orly ve Charles de Gaulle havalimanları vardır. Charles de Gaulle'ye dünyanın bütün büyük hava yolları gelir Orly'e ise Kuzey Afrika'dan hava yolları gelir. Türk Hava Yollarını yıllarca Orly'de uçurdular. Türk Hava Yollarının Charles de Gaulle'de uçmasına izin vermediler. Türk Hava Yolları öyle bir durumdaydı. Bugün Türk Hava Yolları Paris'te Charles de Gaulle'de günde 5 sefer düzenliyor. 20 yıl sonra Cumhurbaşkanımızın havacılıkla ilgili vizyonları neticesinde Türk Hava Yolları çalışanlarının stratejik ve yapmış olduğu taktiksel aksiyonlarla beraber bugün, Türk Hava Yolları 470'e yakın uçağı var. 10 milyon yolcu taşırken bugün 90 milyona yakın yolcu taşıyor. Gelecek 10 yılda da Türk Hava Yolları istikrar devam ettiği sürece büyümesine devam edecek ve 810 uçağı olacak. Böylece Amerika'daki büyük 3 havayolunun ardından dünyadaki dördüncü büyük hava yolu olacak" şeklinde konuştu.

"340 noktadan insanları Türkiye'ye getirebiliyoruz"

Dünyanın 340 noktasından insanları Türkiye'ye getirebildiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Bolat, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yatırım yapmak isteyen insanları dünyanın 340 noktasından Türkiye'ye getiriyoruz. Afrika'da 62 nokta, Avrupa'da 120 nokta, Amerika Kıtasında 20 noktaya ve Amerika Birleşik Devletlerinde 14 nokta olmak üzere toplamda 340 noktaya yatırımcılarımızı da dünyaya götürüyoruz. Ülke ekonomisine sağladığımız bir diğer katkı da istihdamdır. 10 bin çalışandan 94 bin çalışana çıktık. 150 bin çalışana kadar da gideceğimizi tahmin ediyoruz. Ülke ekonomisine esas katkımız, yaptığımız ihracattır. Türk Hava Yolları 18 tane iştirak şirketiyle Türkiye'de en büyük mal ihraç eden 3 şirketin toplamından daha fazla ihracat yapıyor. Türkiye'deki mal ihracatımız geçen sene 254 milyon dolardı. 18 milyar dolar getiriyor Türk Hava Yolları. Bu 18 milyar dolardan gelen uçak kiraları, motor kiraları ve bakımlar bunların birçoğu döviz bazlı yapılıyor. Bunları ödedikten sonra da 8 milyar dolar Türkiye'de kalmış. Ülkedeki cari açık son zamanlar da düştü ama 100 milyar dolarlara kadar çıktığını da biliyoruz. Türkiye'de cari fazlalık veren en önemli ihracatı Türk Hava Yolları olmuş. Bunları topladığımız da Türk Hava Yollarının Türk ekonomisine katkısı 54 milyar dolar olmuş. 54 milyar dolar ne demek, 54 milyar dolar bunun 30 milyar dolara yakını direkt gelir olmuş 16 milyar doları turizm girdisi olmuş kalanı da çalışanlarımızın ekonomiye olan katkısı olmuştur. Türk ekonomisinin büyüklüğünü 1.1 trilyon dolar olarak aldığımızda Türk Hava Yolları tek başına ekonominin 20'de 1'ini sağlamış. Gelecekte Türk ekonomisine katkımız daha fazla olacak. 10 yıl sonrada geleceğimiz rakam 144 milyar dolar. 2023'ten 2033'e kadar her yıl katkıyı topladığımız da 1.1 trilyon dolar ediyor. 1.1 trilyon dolar da bugün Türkiye'nin ekonomik gücüdür. Türk Hava Yolları ve iştirakleri 10 yılda yaptığı katkıyla bir Türkiye ekonomisini sağlamış olacak. Türkiye'de yaşayan Türk'ler ve vatandaşları olarak gurur duyuyoruz."

"Türk Hava Yolları olarak, özellikle Asya ve Amerika kıtasında 10 milyon turist 30 milyar dolar diye bir gelir hedefimiz var"

Dünyanın 340 noktasına uçtuklarını gelecek 10 yılda da 50 nokta daha oluşturarak dünyada 400'e yakın ülkeye uçacaklarını anlatan Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Aynı zamanda kargo şirketimiz var. Turkish Cargo'da 2033 yılında taşıyacağı toplam kargo 4 milyon ton olacaktır. Türk Hava Yolları olarak 2022 yılından beri dünyada Türk Hava Yolları zaten bir marka. Türk Hava Yollarını övmek için hiçbir reklam yapmıyoruz. Bundan sonra yaptığımız bütün tanıtım filmleri Türkiye ile alakalı oluyor. Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden bir tanesi de dizi filmleridir. Bugün dünyanın hemen hemen her noktasında Türk dizileri tanınıyor ve biliniyor. Yılda 500 milyon dolara yakın buradan bir giriş sağlanıyor. Özellikle Kerem Bürsin'in meşhur olduğu İspanyolca konuşulan yerler var. Buralar Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletlerinde 80 milyon konuşan Amerikalı var. Avrupa'nın bir kısmı Moskova ve Rusya'da meşhur olan Türk dizileri var. Biz Türkiye'nin bu yumuşak gücünü daha etkin kullanmaya çalışıyoruz. Buralarda tanınmış artistlerle filmler çekiyoruz ve ülkemizi onlar tanıtmış oluyor. Biz Türkiye'de başkalarının başka yerde bulamayacağı şeylere yoğunlaşıyoruz. Deniz, kum, güneş ve doğal güzellikler dünyada birçok yerde var. Başkalarında olmayan sadece Anadolu'da olan en önemli özellik medeniyetin beşiğinde olmasıdır. Şanlıurfa'da 12 bin yıl önce bugünden atalarımız, ilk yerleşim yerini kurmuşlar. Kasımın ilk haftasında dünyada ilk neolitik kongre yapılıyor. 600'e yakın dünyanın farklı yerlerinden bilim adamları gelecek. Bu dünyada ilk defa oluyor ve buda Türkiye'de olacak. Ülkemizi ve Anadolu'muzu kadim medeniyetler beşiği olmasının bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanına gelen herhangi bir kişiyi, 2 saat içerisinde dünyanın başka bir köşesine gidecek uçağa koyabiliyoruz. İstanbul dünyanın en önemli toplantı merkezi haline geldi. Deniz, kum ve güneş tatiline gelen bir turistin Türkiye'ye bıraktığı ortalama gelir, 900 dolardır biz bunu bin dolara çıkarmaya çalışıyoruz. Deniz, kum ve güneşe gelmeyen çok büyük bir kitle var. Bunlar, Japonlar, Çinliler ve Korelilerdir. Bunlar güneşe çıkmak istemiyorlar fakat kültüre meraklılar. Dünyanın her yerine kültür, tarih ve gastronomi görmeye gidiyorlar. Çin'den her yıl 150 milyon kişi, dünyayı dolaşıyor. Bu insanların ülkeye bıraktığı döviz, 3 bin dolardır. Türk Hava Yolları olarak, bizde özellikle Asya ve Amerika kıtasında 10 milyon turist 30 milyar dolar diye bir gelir hedefimiz var. Turizm Bakanlığımız ile bu konu üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bundan da Elazığ'ımızı faydalandıracağız. Türk Hava Yolları, 2022 yılından itibaren, Türkiye odaklı turistleri toplamaya çalışıyoruz. 2024 yılında, 530 binden fazla sefer yapıyoruz. Bunun 205 bini yurtiçi seferleri 325 bin civarında da yurtdışı seferlerimiz var. Bu sefer sayılarımızı 2025 yılında yurtiçinde yüzde 10 civarında arttıracağız." - ELAZIĞ