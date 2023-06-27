Türk-İş, 4 kişilik bir aile için açlık sınırını haziran ayında 10 bin 373 TL olarak hesapladı - Son Dakika
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Türk-İş, 4 kişilik bir aile için açlık sınırını haziran ayında 10 bin 373 TL olarak hesapladı

27.06.2023 13:27

Türk-İş'in Haziran 2023 dönemine ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması' sonuçlarına göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 10 bin 373 TL olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı ise 33 bin 789 TL oldu. Ayrıca, dana eti fiyatlarına 30 TL zam geldiği belirtildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 4 kişilik bir ailenin haziran ayında gıda harcaması tutarının (açlık sınırı), 10 bin 373 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ AYLIK 13 BİN 471 LİRA

Türk-İş'in Haziran 2023 dönemine ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarına göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 10 bin 373 TL hesaplandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı, 33 bin 789 TL oldu. Be kar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 13 bin 471 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 0,10 oranında gerçekleşti.

DANA ETİ ZAMLANDI

Gıda ürünlerinin haziran ayında gözlemlenen değişiminde süt fiyatı sabit kaldı, peynir fiyatı yüzde 4 geriledi, yoğurt yüzde 5 zamlandı. İthal edilmiş karkas etlerin düşük fiyattan verildiği Et ve Süt Kurumu, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin bir kısmında, et fiyatlarına 30 TL zam geldi. Dana kıyma kilogram fiyatı 220, dana kuşbaşı kilogram fiyatı 240 TL oldu. Ulusal zincir marketler ve yerli et satan yerel marketlerin pek çoğunda da geçen aya göre 20'şer TL zam geldi. Dana kıyma ortalama kilogram 300, dana kuşbaşı ortalama kilogram fiyatı 335 TL oldu.

YUMURTA YÜZDE 3 ZAMLANDI

Haziranda kuzu ve balık fiyatları sınırlı düzeyde gerilerken; tavuk eti fiyatı yüzde 12 geriledi. Yumurta yüzde 3 zamlandı ve tanesi ortalama 3 TL'den satılmaya başladı. Kuru fasulyede sınırlı düzeyde, yeşil ve kırmızı mercimekte yüzde 7'şer fiyat düşüşü yaşandı. Nohut yüzde 9, yağlı tohumlar ise yüzde 6 zamlandı.

HAZİRANIN ZAM ŞAMPİYONU KIVIRCIK

Pirinç yüzde 5, bulgur ve irmik yüzde 3 zamlanırken; ekmek ve makarna fiyatı değişmedi. Un fiyatı hafif seviyede geriledi. Semt pazarlarında yeşil soğan, maydanoz gibi salata yeşilliklerinin fiyatı değişmezken; ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yüzde 7 arttı. Patates, kuru soğan, domates, patlıcan, fasulye, havuç fiyatları geriledi. Ayın zam şampiyonu yüzde 87'lik artışla kıvırcık oldu ve ortalama 25 TL'den satıldı. Sivri biber, salatalık, turp fiyatları yükseldi. Şeftali, kayısı, papaz eriği, çilek, nektarin, yenidünya ve muz fiyatları geriledi. Tezgahlarda en uygun fiyatlı meyve elma oldu. Ortalama sebze kilogram fiyatı 19,46 TL, ortalama meyve kilogram fiyatı 22,39 TL oldu.

Bir ayda ayçiçek yağı fiyatı ortalama yüzde 3, tereyağı fiyatı sınırlı seviyede düştü. Zeytinyağı yüzde 4 oranında zamlandı. Çay yüzde 31, tuz yüzde 30, siyah zeytin yüzde 7, baharatlar yüzde 4, yeşil zeytin ve reçel yüzde 3 zamlandı. Şeker ve pekmezde sınırlı seviyede fiyat artışı yaşandı. Salça fiyatları yüzde 3 düştü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Özkan Milezoğlu: BEKARIN YAŞAM MALİYETİ 13 TL İMİŞ BEKARKEN SİZDE YAŞIYOR MUYDUNUZ 1 ASGARİ ÜCRETE NEYDEN BAHSEDİYORSUNUZ DAHA PAZAR FİYATI NEDİR BİLMEZSİNİZ BURDA BAKAN OLMUŞSUNUZ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Günü kurtarmak için yapılan, bir doğrunun arkasına gizlenmek için yapılan içi boş ve inandırıcı olmayan açıklama. Bu gerçekleri daha önceden bildiğinizden de adım gibi eminim. Hiçbir zaman tutarlı olmadınız . ücretlere yapılan zamlar esnasında kafanız ne ile meşguldü!? Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Türk-İş, 4 kişilik bir aile için açlık sınırını haziran ayında 10 bin 373 TL olarak hesapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk-İş, 4 kişilik bir aile için açlık sınırını haziran ayında 10 bin 373 TL olarak hesapladı - Son Dakika
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