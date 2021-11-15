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Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi oldu - Son Dakika

Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi oldu

15.11.2021 12:18
Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi oldu

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla yaptığımız anlaşma bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin milli kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla yaptığımız anlaşma bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin milli kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. AKM'nin 'kalbi' olan büyük opera salonuna da 7 yıllığına ismimizi verirken, AKM'nin tüm iletişim ve teknoloji altyapısını da sağlıyoruz." dedi.

Türk Telekom, kültür ve sanatın kalbi olarak nitelendirilen Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), yüksek teknolojiyi milli kültürün hizmetine sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında şirket AKM'nin ana destekçisi oldu. Bu çerçevede AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom'un adı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen törende, iş birliği protokolünün imzaları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından imzalandı.

Bu kapsamda teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.

Türk Telekom CEO'su Önal, etkinlikteki konuşmasında Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom'un, AKM'nin ana destekçisi olarak teknolojinin sunduğu imkanları geçmiş deneyimlerinden de faydalanarak sanatseverler için seferber edeceğini söyledi.

Önal, yenilenerek tek parça bir yapıdan geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen ve kültür-sanat aktiviteleri aracılığıyla, birleştirici ve bağlayıcı rolü öne çıkan AKM'nin simgesi "kırmızı küre"nin bulunduğu opera salonunun adının da Türk Telekom Opera Salonu olacağını duyurdu.

Anlaşmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Önal, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla yaptığımız anlaşma bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin milli kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. AKM'nin 'kalbi' olan büyük opera salonuna da 7 yıllığına ismimizi verirken, AKM'nin tüm iletişim ve teknoloji altyapısını da sağlıyoruz. Türk Telekom olarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. Sanatın da tıpkı iletişim gibi, insanları birleştiren ve yakınlaştıran bir rolü var. Bu birleştirici etkiden hareketle, teknolojinin sağladığı imkanları, herkesi 'değerli hissettirmek' için kullanmayı sürdüreceğiz."

Türk Telekom'un, önümüzdeki dönemde, farklı kültür-sanat iş birlikleri ile adını sıkça duyuracağını, kültür sanat yatırımlarına devam edeceklerini aktaran Önal, AKM'yi her anlamda destekleyecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Robot Cafe, Türk Telekom tarafından AKM içerisine konumlandırılacak"

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, imzalanan anlaşmayla AKM'nin 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna da Türk Telekom'un adı verildi.

Türk Telekom, teknoloji ile sanatı buluşturan eğlence, dinlence, deneyim alanları ve özel etkinliklerle ziyaretçilerine ve kullanıcılarına keyifli anlar ve ayrıcalıklı deneyimler yaşatacak.

AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin de sağlayıcısı olan Türk Telekom, etkinlikler, atölyeler ve özel marka ortaklıkları ile AKM'nin kültür-sanat takvimine hareketlilik katacak.

Anlaşma kapsamında, Türkiye'de bir ilke daha imza atılacak ve 5G altyapısı ile faaliyet gösteren Robot Cafe, Türk Telekom tarafından AKM içerisine konumlandırılarak, ziyaretçilere hiç karşılaşmadıkları yeni bir deneyim sunacak.

AKM ziyaretçileri, Türk Telekom'un kuracağı özel ağırlama alanında (lounge) keyifli vakit geçirirken özel marka ortaklıkları, etkinlik, faaliyet ve organizasyonlar için Türk Telekom'un sağladığı özel indirimlerden de faydalanabilecek.

Kültür sanat takvimi süresince; çocuk atölyeleri, müzik atölyeleri, çalışma ve deneyim atölyelerinin yapılacağı AKM'de kültür-sanat, Türk Telekom'un bilgi ve birikimi aracılığıyla teknoloji ile harmanlanacak.

Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi oldu
Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi oldu
Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi oldu
Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi oldu
Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi oldu

Türk Telekom, Turizm, CEO, AKM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi oldu - Son Dakika Ekonomi


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