Türk Ticaret Fuarı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Ticaret Fuarı İstanbul'da Başladı

Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu, İstanbul'da ticaret köprüleri kurmayı hedefliyor.

07.11.2024 14:19
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Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği işbirliğiyle, ROK Uluslararası Danışmanlık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) başladı.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Adem Kula, fuarın açılışında, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği olarak iş forumları ve yatırım forumlarını belli aralıklarla yaptıklarını anımsatarak, Türk Ticaret Fuarı'nın ilk kez hayata geçmesinin tüm Türk dünyası açısından da önem arz ettiğini ifade etti.

Kula, fuara yurt dışından katılan misafirlere teşekkür ettiğini belirterek, Türkiye'deki iş adamları, firmalar ve girişimcilerle Azerbaycan, Kazakistan, Kıbrıs'tan, Özbekistan, Türkmenistan, Kıbrıs ve Macaristan'daki iş dünyasının temsilcileri bağlantıları sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Türk Ticaret Fuarı Organizatörü ve Rok Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Aygün Aliyeva da Türk Ticaret Fuarı'nın firmaların doğru işbirlikleri kurmalarını sağlayacağını belirterek, Türk devletleri arasında güçlü köprüler oluşturacağını dile getirdi.

Aliyeva, "Bundan sonra da bunları düzenlemeye devam edeceğiz. Gitgide birlikte büyüyeceğiz. Her sene düzenli olarak düzenleyeceğimiz Türk Ticaret Fuarı'nda ana amacımız Türk devletleri arasında ticaret, sanayi, yatırımla, teknoloji, hizmetler ve diğer ekonomik alanları geliştirmek ve güçlendirmek." diye konuştu.

Fuar Türk Dünyası arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasını amaçlıyor

Türk Ticaret Fuarı, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ticaret, sanayi, yatırımlar, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesini ve bu hizmetlerin dünyanın diğer bölgelerine pazarlanmasının kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Türk devletlerinin iş insanlarının tek çatı altında toplanmasıyla önemli bir sinerji yaratmayı ve uluslararası ortaklarla ticaret köprüler kurmayı hedefleyen fuarda, 20'den fazla alanda ürün grupları ve yeni teknolojiler sergileniyor.

Fuarda, Türk Devletleri arasında ticaret, sanayi, yatırımlar, teknoloji, hizmetler ve diğer ekonomik alanların geliştirilmesi, ülkelerin çeşitli alanlarda edinmiş olduğu kalkınma tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılması ve Türk Dünyası arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve yatırımların teşvikine yönelik çalışmaların yapılması hedefleniyor.

İş insanlarının bilgi ve tecrübelerini birbirlerine aktardığı fuar, üretici, perakendeci, toptancı, ithalatçı ve ihracatçıları bir araya getirerek üretimlerini, ticaretlerini arttırmayı, ulusal KOBİ'lere, mikro üreticilere ve girişimlere yeni pazar fırsatları sunmayı, bölgesel ve küresel üretim zincirleriyle birleşerek farklı pazarlara ulaşmaları için fırsat yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Ticaret Fuarı İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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