Turkcell'den 50 Milyon Euro Yeşil Kredi Anlaşması - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell'den 50 Milyon Euro Yeşil Kredi Anlaşması

Turkcell\'den 50 Milyon Euro Yeşil Kredi Anlaşması

Turkcell, TKYB ile imzaladığı 50 milyon euro 'yeşil kredi' ile yenilenebilir enerji projelerini destekleyecek.

01.11.2024 10:39
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TURKCELL, enerji ihtiyacını karşıladığı kaynakların içinde kendi üretimi olan yenilenebilir enerji payını artırma hedefi çerçevesinde önemli bir kredi anlaşmasına imza attı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile imzalanan ve kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar ile desteklenen 50 milyon euro tutarındaki kredi anlaşması, Turkcell'in öz tüketim yatırımları için kullanılacak. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, söz konusu kredinin 6 yıl vadeli olduğunu belirterek, "Turkcell olarak tüm faaliyetlerimizde ve iş süreçlerimizde çevre ve insan odaklı hareket ediyoruz. Çevreci yaklaşımımız, finans piyasalarında da takdir ve beğeni topluyor. TKYB ile imzaladığımız kredi anlaşması bu alandaki çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye'nin lider teknoloji şirketi Turkcell, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında çok önemli bir kredi anlaşmasına daha imza attı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile imzalanan 50 milyon euro tutarındaki 'yeşil kredi' anlaşması, Turkcell'in öz tüketim yatırımları ve sürdürülebilirlik projeleri için kullanılacak.

KALYON: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, TURKCELL İÇİN STRATEJİK BİR ODAK ALANI

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, 2021 yılından beri elektrik tüketiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladıklarını ve hedeflerinin kendi yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösterdiğimizin bilinciyle sürdürülebilirliği, Turkcell'in 30'uncu yılındaki stratejik odak noktalarından biri olarak belirledik. Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak attığımız her adımın ve tüm iş süreçlerimizin çevreye olan etkilerini gözetiyoruz. Çevreci çalışmalarımız, finans piyasalarında da takdir ve beğeni topluyor. TKYB ile imzaladığımız 6 yıl vadeli kredi anlaşması, bu alandaki projelerimizi gerçekleştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için büyük katkı sağlayacaktır."

TURKCELL'İN 13 FARKLI YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİNE FON DESTEĞİ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansman'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek de konuyla ilgili şunları söyledi:

"TKYB olarak Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğu ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak yatırım projelerinin finansmanı için uluslararası kalkınma kuruluşlarından uzun vadeli kaynaklar temin ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve iletişim firması Turkcell İletişim ile 23 Eylül 2024'te imzaladığımız 50 milyon euro tutarında 6 yıl vadeli 'yeşil finansman' anlaşması ile Turkcell'in öz tüketime yönelik 13 farklı yenilenebilir enerji projesine, kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin ettiğimiz fon ile destek sağlıyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir ve çevre dostu bir gelecek ve sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu kapsamda sürdürülebilirliği ana odak noktası olarak belirleyen Turkcell ile imzaladığımız sözleşmeyi hedeflerimize ulaşma yolculuğunda önemli bir adım olarak görüyoruz".

Kaynak: DHA

Teknoloji, Turkcell, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den 50 Milyon Euro Yeşil Kredi Anlaşması - Son Dakika

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