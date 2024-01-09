 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye, bal ihracatından geçen yıl 32 milyon dolar kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, bal ihracatından geçen yıl 32 milyon dolar kazandı

Türkiye, geçen yıl 9 bin 383 ton bal ihraç ederek yaklaşık 32 milyon dolar kazandı. ABD, Türkiye'nin bal ihracatında en büyük pazar oldu. Türkiye'nin bal ihracatının artması ve marka değerinin korunması için firmaların markalı ürünler geliştirmesi önemli bir katkı sağlayacak.

Türkiye, bal ihracatından geçen yıl 32 milyon dolar kazandı
09.01.2024 - 13:11,  Güncelleme: 13:28
Abone Ol

Türkiye, bal ihracatından geçen yıl yaklaşık 32 milyon dolar kazandı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci, ihracatında ise dokuzuncu sırada yer alan Türkiye, 2023'te 9 bin 383 ton bal ihraç etti.

Söz konusu dış satımdan 31 milyon 907 bin 291 dolar kazanç sağlandı. 59 ülkeye gerçekleştirilen ihracatta 12 milyon 461 bin 373 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 4 milyon 881 bin 378 dolarla Almanya, 3 milyon 683 bin 977 dolarla İsrail izledi.

Geçen yıl 2022'den farklı Arnavutluk, Hırvatistan, İsveç, Çin Halk Cumhuriyeti, Kenya, Cibuti, Malta, Güney Kore, Suriye, Özbekistan ve Kamerun'a da bal satıldı.

Türkiye'nin bal ihracatının 2 milyon 770 bin 122 dolarlık bölümü ise Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalarca gerçekleştirildi.

"Bal ihracatının katlanarak artacağına inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, balın ülke ve bölge açısından önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Bal ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "2024 yılında iklim şartlarının da uygun olması halinde bal ihracatımız daha üst noktalara ulaşacaktır. Bal ihracatının katlanarak artacağına inanıyoruz." dedi.

Gürdoğan, özellikle son yıllarda firmaların markalı ürünler geliştirilmesine yönelmelerinin de bal ihracatının daha üst noktalara ulaşmasına önemli katkı yapacağına inandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2024'te Avrupa Birliği sistemine kayıt yaptırmayan işletmelerin ihracatına müsaade edilmeyecek olması da bal ihracatımızı önemli oranda disipline edecektir. Bunun da Türk balının marka değerinin artması ve korunmasına katkı sağlayacağına inanmaktayız."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Karadeniz, Türkiye, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, bal ihracatından geçen yıl 32 milyon dolar kazandı - Son Dakika


13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:34:45. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, bal ihracatından geçen yıl 32 milyon dolar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement