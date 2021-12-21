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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, TL mevduata kur farkı sistemini anlattı - Son Dakika

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, TL mevduata kur farkı sistemini anlattı

21.12.2021 00:45

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL mevduata kur farkı sistemini anlattı. Çakar, ''Bankalarda dövize endeksli hesap açılacak. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesinde paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız. TL mevduata kur farkı gerçek kişi müşteriler için geçerli, tüzel kişiler için geçerli değil'' ifadelerine yer verdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL mevduata kur farkı sistemine kamu ve özel bütün bankalar dahil olabileceğini söyledi.

"1 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU"

Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Dövize Çevrilebilir Mevduat'' açıklaması sonrasında şu ana kadar 1 milyar dolar bozdurulduğunu ifade etti.

"PARANIZIN GELDİĞİ NOKTADA HANGİSİ YÜKSEKSE ONU ALACAKSINIZ"

TL mevduata kur farkı sistemini anlatan Çakar, "Sabah bizim şubeye geldiğinizde sizin 100 bin dolarınız olsun. Bugün itibariyle bozmak istediğinizde neticede bu bir ürün. Size belli bir vade vereceğiz. O vade sonuna geldiğinde kur hangi seviyedeyse biz o günkü kurdan paranızı değerlendiriyor olacağız. Şu anda bu sisteme kamu bankaları hazır. TL'niz var. Bugün itibariyle TL'nizi şubeye gittiğinizde ben bunu vadeli mevduat olarak değerlendirmek ve şu vadeyle değerlendirmek istiyorum. TL'nizi alıyorsunuz TL faiz oranı neyse vade sonunda o anaparanızı ve vade sonundaki faizini alıyorsunuz. Bugünkü kur üzerinden belli bir vadeyle size size faiz oranı vereceğiz. Buradaki vade konusu sizin tercihiniz çerçevesinde şekillenecek husus. Vade sonu geldiğinde bizim TL mevduat faiz oranı bugünkü getiriniz ile o günkü kur hangisi yüksekse ondan yararlanacaksınız. TL mevduat sahibi için bu. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesindeki paranızın geldiği nokta hangisi yüksekse onu alacaksınız. Yabancı para mevduatınız bozdunuz bugünkü kurdan yine belli bir vadeyle o ürünü aldınız. O ürünün vade tarihindeki kur bugünkü kur ya da o zamanki kur hangisi yüksekse o zamanki kurdan paranızı alırsınız. TL mevduata kur farkı gerçek kişi müşteriler için geçerli, tüzel kişiler için geçerli değil" ifadelerini kullandı.

Çakar'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI"

"Benim için sürpriz olmadı. Kurun bu kadar yükselmesinin çok bir ekonomik temeli yoktu. Her şey biraz zamanın ruhu içinde değerlendirmek lazım. Geçen sene pandemi çıktı farklı varyantları var. Pandemiyle tedarik zincirleri bozuldu, üretim aksadı, insanlar yatırımlarını öteledi dünya için konuşuyorum. Çin'de üretim ciddi anlamda aksadı. Navlun fiyatlarının artışı enerji fiyatlarında ciddi artışlar söz konusu oldu. Petrol fiyatı 40 dolardan 85 dolara çıktı. Bizim ülkemiz gibi özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde, iklim değişiklikleri dolayısıyla bütün dünyada tarımsal üretim kısmen aksadı bu da dünyada ciddi bir enflasyona neden oldu.

"2000'LERDE YABANCI PARA LEHİNE YÜZDE 60'LARDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Enflasyonun yüzde 21 seviyesine geldiği ortamda hane halkı ve firmalar kendi pozisyonlarını korumak kaydıyla TL tasarruflarını farklı enstrümanlarda değerlendirmek istediler. Özellikle firmaların döviz alımlarının temeline bakıldığında döviz yükümlülükleri kapsamında döviz alırlar. Hane halkının döviz talebinin temel nedeni enflasyon karşısında parasının değerini koruma kaygısıydı. Türkiye'de 5.4 trilyon TL mevduatımız var. Bu mevduatın yüzde 64'ü yabancı parada yüzde 34'ü TL'de. 2007-2008'lerde TL lehine yüzde 70'lere kadar çıkmıştı. 2000'lerde yabancı para lehine yüzde 60'larda görürsünüz.

"BU GECE DOLAR BOZDURANLARIN KAYBI OLUR MU?"

Bu gece bozduranların bir kaybı olur mu? Yarın sabah TL'si olacak. Gelip o ürünü almak isteyenler imkandan yararlanma şansına her zaman sahip. En son 1 milyar dolar civarında bir para bozduruldu cumhurbaşkanının açıklamasından sonra şu ana kadar. Bizim ülkemizin temel ekonomik parametrelerine bakıldığında yapısal hiçbir problem yok. Bankacılık sektörü bütün parametreler çok yerinde. Uluslararası normların çok ilerisindeyiz. Çok daha iyiyiz. Sektörü ciddi anlamda fonlama kabiliyetine sahibiz. Turizmde 35 milyar dolar bir beklenti var. Biz de (Ziraat Bankası)104-105 milyar civarında 740 bin civarında müşterimize kredi kullandırmış durumdayız. Bunlardaki geri dönüş oranı yüzde 99.

"YAPISAL PROBLEMİMİZ YOK"

Buradaki problem maalesef ekonomide beklenti yönetimi olduğunun farkındayız. Gerek ulusal gerek uluslararası manipülatif spekülatif farklı mülahazalarla fiyatlama mekanizmasında maalesef bazı olumsuz kavramlar ön plana çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanın açıklamasıyla dengelerin yerine oturacağını, ekonominin hak ettiği yere geleceğini TL'nin hak ettiği değere kavuşacağını biliyoruz. Kısa sürede TL'de bu kadar değer kaybını yapacak bir yapısal problemimiz yok. Daha henüz çok sıcak daha henüz sınır ve tarih vermek çok doğru olmayacak. Ancak şunu söyleyebilirim 3-4 ay önce TL-yabancı para dengesi 52'ye 48 iken, şu anda 64'e 36. 3-4 aylık bir oransal bozulma söz konusuydu. Ben kendi olağan mecrasına döneceği kanaatindeyim bunu görmek gerekir."

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, TL mevduata kur farkı sistemini anlattı

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, TL mevduata kur farkı sistemini anlattı - Son Dakika Ekonomi


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