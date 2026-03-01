Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı

Haberin Videosunu İzleyin
Merkez Bankası\'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
01.03.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Merkez Bankası\'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
Haber Videosu

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurdu.

VADELİ REPO İHALALERİ DURDURULDU

ABD-İsrail- İran arasındaki çatışmaların devam ettiği dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan çarpıcı bir önlem geldi. Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurduğunu açıkladı.

MERKEZ BANKASININ BU ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası'nın (TCMB) 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurması, piyasadaki Türk lirası likiditesini doğrudan kısmaya yönelik sıkılaştırıcı bir para politikası hamlesidir. Normal şartlarda bankalar, ihtiyaç duydukları fonlamayı en düşük maliyetli kanal olan politika faizi (1 hafta vadeli repo) üzerinden sağlarlar. Bu ihalelerin iptal edilmesi, bankaların bu ucuz kaynağa erişiminin kesilmesi ve daha maliyetli olan Geç Likidite Penceresi veya Gecelik Borç Verme gibi üst koridor kanallarına yönlendirilmesi anlamına gelir.

Bu durumun temel amacı, piyasada dolaşan fazla parayı çekerek Türk lirasının değerini korumak ve enflasyonist baskıları kırmaktır. Fonlama maliyeti artan bankalar, bu maliyet artışını kredi faizlerine yansıtmak durumunda kalır; bu da piyasada kredi genişlemesini yavaşlatır ve tüketimi dizginler. Özetle bu hamle, Merkez Bankası'nın resmi politika faizini değiştirmeden piyasadaki fiili faiz oranını (Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti) yukarı çekmek için kullandığı örtülü bir faiz artırımı yöntemidir.

"BORSA İSTANBUL KAPATILACAK" İDDİASINA YALANLAMA

Öte yandan Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiğine yönelik iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler için yalanlama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gelmişti.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır. Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır" denilmişti.

"EKONOMİK İSTİKRARA ZARAR VERMEK İSTİYORLAR"

DMM, söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğunu vurgulamıştı Açıklamada, ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilmişti.

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mesut mesut:
    Savaşlar başkası patlayan biz niye Ekonomi çokk eyii yeğenimm 27 11 Yanıtla
  • Salim Cicekli Salim Cicekli:
    merkez bankası işlem yapmaya başladıysa kur artışı hızlanacak gibi duruyor 14 2 Yanıtla
  • 205622 205622:
    Avrupa bizi kıskanıyor bir hafta içinde herşeye zam dış güçler tarafından yapıldı denilecek 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran’a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump’la telefonda görüştü İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü
Savaş uçakları İran’ı vururken Trump’ın nerde olduğu ortaya çıktı Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek
Husilerden İran’a açık destek, ABD’ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor

23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 23:50:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.