Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma

Enerji projeleri kapsamında çeşitli illerde taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Karar Resmi Gazete'de.

15.03.2025 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Burdur'da kurulacak Gökbel I-II Hidroelektrik Santrali (HES) Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali (GES) Elektrik Üretim Tesisi için gerekli olan bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Susurluk Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Balıkesir'de bulunan bazı taşınmazların EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Demirli RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı amacıyla Kırşehir'de bulunan bazı taşınmazlar ile Şırnak'ta kurulacak Meşetepe HES Elektrik Üretim Tesisi için gerekli bazı taşınmazlar da EPDK tarafından kamulaştırılacak.

Öte yandan, Afyonkarahisar-2 OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi sınırlarında bulunan bazı taşınmazlar, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün faaliyet alanındaki Simav açık ocağının kuzeybatı kısmında yük hafifletilmesi için gerçekleştirilecek Dekapaj Projesi ve yeni cevher stok alanının Yapımı amacıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

Susurluk, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Bor, HES, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York’ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor New York'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor
ABD tarih verip Hamas’ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz ABD tarih verip Hamas'ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’çözüm süreci’ hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'çözüm süreci' hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar
Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de kariyer rekoru kırdı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de kariyer rekoru kırdı
ABD’den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland’a yaptırım ABD'den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland'a yaptırım
Osimhen, Galatasaray’da bir ilke imza attı Osimhen, Galatasaray'da bir ilke imza attı
Samsun’da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi Samsun'da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi
Suriye’de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum
Galatasaray, Antalyaspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı Galatasaray, Antalyaspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı
Maç fazlasıyla lider İsmail Kartal’ın takımı Persepolis, Malavan’ı 2-0 yendi Maç fazlasıyla lider! İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Malavan'ı 2-0 yendi
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork’un şirketinden açıklama Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
Putin’den Trump’a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak
Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi 9 kişi hastanelik oldu Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi! 9 kişi hastanelik oldu
İstanbul’da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe’de ölçüldü İstanbul'da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe'de ölçüldü

08:32 Savaş hazırlığı gibi Otomotiv devi Almanya için silah üretecek Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar Bakan Fidan’ın ekibine yeni isimler katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
02:54 Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD’ye katılması daha iyi olacak Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak
02:17 Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
11:13 Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
10:50 Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
10:48 Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
10:47 Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
10:46 Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 08:46:19. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.