Türkiye'de Gayrimenkul Satışları Düştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Gayrimenkul Satışları Düştü

10.04.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 628 bin 255'e geriledi.

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılına hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 3,3 milyonu aşarak rekor kırmıştı.

Bu yıla düşüşle başlayan ülke genelindeki gayrimenkul satışları ocakta 204 bin 884, şubatta 222 bin 842, martta 200 bin 529 olarak gerçekleşti. En yüksek satış adedi şubatta görüldü.

Gayrimenkul satışları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 628 bin 255'e geriledi. Aynı dönemdeki satış adetleri geçen yıl 694 bin 628, 2024'te 641 bin 304, 2023'te 683 bin 399, 2022'de 670 bin 320, 2021'de ise 593 bin 272 olarak gerçekleşti. Böylece son 5 yılın en düşük rakamı görülmüş oldu.

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 168,1 milyar lirayı aştı

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 4 milyon 812 bin 931 işlem gerçekleştirildi. Bunun 628 binden fazlasını satış, 326 bine yakınını ipotek, yaklaşık 99 binini intikal, 41,7 binini düzeltme, 21,7 binini kamulaştırma, 14 binini ayırma, 9,4 binini bağış, 7,8 binini birleştirme, 5,7 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 3,6 milyonu aştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 73,6 artarak 51 milyar 800 milyon 584 bin liraya yükseldi. Bunun 49 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

Ocak-mart dönemi rakamları

Ülke genelinde 2021-2026 yılları ocak-mart dönemleri dikkate alındığında satılan gayrimenkul adetleri şöyle:

Yıllar (ocak-mart)Satılan gayrimenkul adedi
2026628.255
2025694.628
2024641.304
2023683.399
2022670.320
2021593.272

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:03:49. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.